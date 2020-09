Asesinan a 553 en León y sólo capturan a 26 

León.- De enero a agosto se registraron 553 asesinatos en León; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sólo ha logrado capturar a 26 presuntos homicidas en el mismo lapso.

Datos de la dependencia indican que los homicidios dolosos crecieron un 66% en comparación con el mismo periodo del 2019, que con 538 asesinatos ha sido el año más violento en la historia de la ciudad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, reiteró que la mayor parte de los asesinatos son por delitos del orden federal.

En rueda de prensa detalló que en 405 casos han detectado que se trata de una ejecución directa, nueve han sido calcinados y 115 no hay una causa específica.

Por lo que, según el funcionario, la dependencia a su cargo sólo podía haber actuado de manera más contundente en poco más de 20 homicidios que se relacionan con riñas, violencia familiar, robos, entre otros delitos del fuero común.

A mí me gustaría que no hubiera ni un homicidio diariamente. Si vemos un comparativo con las situaciones que ya les presenté y si me voy a órdenes de competencia, les puedo decir que 20 homicidios yo los podría agarrar como parte de la Secretaría de Seguridad en el que pudimos haber hecho algo más".