León, Guanajuato.- “No tengo miedo, no me intimidan”, fue una de las frases que repetía Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano por la alcaldía de Moroleón, que ayer fue asesinada y que desde principios de abril denunciaba “guerra sucia” y amedrentamientos.

La aspirante advertía que no temía a la guerra sucia contra su campaña. Sin embargo, sí le preocupaba ser víctima más de la delincuencia que vive Guanajuato y adelantaba que habría más ataques contra ella.

En un video publicado en sus redes sociales el primero de abril, la candidata denunciaba que estaba siendo víctima de difamaciones, intimidaciones y que tanto el PAN, como el Gobierno Municipal de Moroleón estaban intentado realizar un fraude electoral en su contra.

La abanderada de MC insistía en que no se iba a dejar intimidar por los actos en su contra y acusaba de orquestar la guerra sucia a Jorge Ortiz, presidente municipal de Moroleón, que desde marzo solicitó licencia para ser candidato a diputado.

“No tengo miedo, no me intimidan y me fortalecen porque esto me corrobora que vamos por el camino correcto. Hoy Moroleón está perdido en la vieja política, más de 12 años de la misma gente gobernando y robándole a nuestro pueblo. Estos son los que hoy me difaman porque tienen miedo”.