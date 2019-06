Asesinaron a su hijo Ludwin Axel Coronado y exige justicia tras liberación de presuntos responsable

Guanajuato capital.- “Yo luché por mi hijo hasta que lo encontré y voy a seguir luchando hasta que se haga justicia porque fue injusto lo que hicieron”, aseguró Martina Licea, mamá de Ludwin Axel Coronado Licea, el joven asesinado en Las Teresas, en mayo del año pasado.

La mujer acudió al Congreso local en busca de apoyo legal y se reunión con los diputados Armando Rangel Hernández, del Partido Acción Nacional (PAN) y la legisladora de Morena, Magdalena Rosales Cruz.

Consideró que tanto la juez como la Fiscalía General del Estado realizaron un trabajo deficiente, lo que generó que los presuntos responsables Carlos Antonio y Mauricio fueran liberados.

Confiesa asesinato

“Estoy buscando apoyo ya que en los juzgados ya se vio que no hubo apoyo que no se trabajo como debiera puesto que dejaron libres a estos asesinos porque yo sigo con lo mismo que ellos son los asesinos, puesto que ellos ya lo había aceptado en las primeras audiencias de hace más o menos un año, aceptaron lo hechos entonces estoy muy enojada, estoy muy desconcertada con todo esto”, declaró. Martina responsabilizó a la juez por la liberación de Carlos Antonio y Mauricio, pero también a las Fiscalía, pues dijo que incluso hubo una confesión en la que Mauricio señaló que Carlos había ultimado a Ludwin con un arma y que Mauricio no habría confesado el crimen por temor.

En la primera carpeta sí, el Fiscal estuvo trabajando como debió, ya en esta última siento que no hizo su trabajo como debió de haber hecho, que le faltaron pruebas, que no se movilizó como debió haber hecho. Ellos ya aceptaron los hechos en las primeras audiencias, yo no entiendo de leyes, así que no entiendo que fue lo que pasó”, enfatizó.

La mujer advirtió que apelará la resolución porque quiere justicia para su hijo y también para evitar que otras personas estén en riesgo con la liberación de las dos personas.

Teme por su seguridad y la de su familia

Martina Licea también aseguró que teme por su seguridad y la de su familia, pues durante la última audiencia un pariente de Carlos lanzó amenazas.

“Yo tengo miedo porque tengo nietos, tengo más hijos y tengo miedo hasta por mí misma porque son unas personas locas, son unos monstruo por todo lo que le hicieron a mis hijos, yo los calificó como unos monstruos… el padrastro de Carlos ahí dijo yo no me ando con cuentos, yo con hechos y me los puedo quebrar”.

Sin embargo, ella reconoció que esto no lo ha hecho conocimiento de las autoridades porque ya no tienen confianza en que puedan actuar, “para que si no hacen nada”, concluyó.