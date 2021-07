León, Guanajuato.- La viuda del policía Eduardo Efraín Muñoz Navarro, asesinado hace dos años en el barrio de San Miguel, quedó “destrozada” al escuchar como un juez penal absolvió a los dos presuntos homicidas de su esposo, quienes incluso trataron de negociar con ella para que su sentencia fuera menor.

Los dos acusados fueron detenidos en flagrancia y les encontraron un rifle de asalto R-15 que le quitaron a la víctima tras dispararle.

El juez Juan Guillermo Ruelas Carbajal consideró que no había elementos suficientes para acusar a los dos sospechosos del asesinato del policía debido a no se encontró el arma con la que fue asesinado.

Evidencia muerte de Eduardo que policías andan solos

Los dos acusados fueron detenidos en flagrancia, se brincaron a dos casas y les encontraron un rifle de asalto R-15 que le quitaron al agente tras dispararle. Por ese motivo estuvieron dos años encarcelados, hasta ayer que quedaron libres de cualquier cargo.

La viuda escuchó al juez y estaba destrozada, no paraba de llorar, yo sentí un nudo en el estómago, nadie podía creer lo que estaba pasando, que el juez los dejara en libertad, incluso los acusados se quedaron viendo y tampoco podían creer que estaban libres”, dijo un familiar cercano a la víctima.

Así fue el asesinato del policía Eduardo Efraín Muñoz Navarro

El homicidio del agente de la Policía ocurrió minutos antes de la media noche del 24 de mayo del 2019 en la esquina de las calles de las calles Alonso Espino y Río Conchos del barrio de San Miguel.

El policía era conocido como 'El Pichón' o 'El Panquecito'. Foto: Archivo AM.

El policía Eduardo Efraín Muñoz Navarro se encontraba solo, no llevaba escolta ni compañeros que lo ayudaran a repeler la agresión.

Fue el segundo oficial de la policía leonesa asesinado durante 2019

En ese punto reportaron detonaciones de arma de fuego, Eduardo estaba cerca y aún sin escolta acudió al reporte.

Al llegar, fue recibido a balazos por un hombre apodado ‘El Chepino’, un conocido asaltante de la colonia La Luz, según dijeron vecinos y policías.

Eduardo fue atacado a balazos por 'El Chepino'.

Los refuerzos llegaron, Eduardo estaba herido y aunque fue llevado por sus compañeros a la clínica más cercana para atenderlo, un par de horas después falleció.

Tres presuntos responsables fueron detenidos; uno es señalado por testigos como quien disparó contra el oficial. Se trataba de Alfredo de Jesús F. de 25 años, Eduardo R. de 20 años, y Calixto M. de 67, éste último quedó en libertad.

El proceso

Jesús y Eduardo fueron vinculados a proceso por el homicidio del policía Muñoz Navarro. En el juicio se relató que ellos fueron perseguidos en las inmediaciones de la escena del crimen. Les encontraron un arma, que no fue la homicida, y además llevaban el rifle R-15 del agente que le habían robado instantes después.

Los dos presuntos homicidas se brincaron a dos casas y fueron finalmente detenidos mientras se escondían.

“El juez no consideró ninguna de las pruebas, uno de ellos se quería declarar culpable y quería un juicio abreviado, pero el juez lo convenció de que no, que fuera un juicio ordinario, es decir, largo, ayer sólo íbamos para ver cuántos años iban a estar en prisión y pasó esto, es algo muy raro”, dijo el familiar del agente, del que AM se reserva su identidad por motivos de seguridad.

“Los acusados se acercaron a la viuda para tratar de llegar a un acuerdo económico para la reparación del daño y que esta acción fuera tomada en cuenta por el juez para que les redujeran la condena, pero la viuda no aceptó porque lo único que quería era justicia de su esposo, un policía que murió dando la vida por los leoneses”, dijo el familiar del policía.

Tanto Jesús y Eduardo, que cuentan con antecedentes penales, ayer ya gozaban de su libertad y tampoco fueron consignados a la Fiscalía General de la República por la portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pues el juez Ruelas Carbajal los absolvió.

La defensa tiene 10 días para apelar la decisión del juez, pero la familia, que fue representada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, está decepcionada y no sabe si van a apelar.

“La viuda está triste, decepcionada, impotente y ya no cree en las leyes, no sabemos si vamos a apelar, para qué, fueron dos años de proceso y al final los dejaron en libertad, pese a que ellos querían negociar para que les bajaran la condena”, dijo el familiar del agente asesinado.

El policía dejó dos niños huérfanos, uno recién nacido y otro de un año, quienes ahora tienen dos y tres años y la familia se pregunta qué les van a decir cuando les pregunten quién mató a su papá.

AM