EN VIVO Se manifiesta familia de Fernando en Cereso, aseguran que no mató a Alma Rosa

Celaya, Guanajuato.- La esposa de Fernando acusado del asesinato de la candidata de Morolón Alma Rosa, pide justicia para ella y para su esposo, pues asegura que él no mató a la candidata y tiene videos que supuestamente comprueba que su esposo estaba en otro muicipio a la hora del ataque.

“Si la candidata pedía justicia, nosotros también pedimos justicia, queremos un trabajo limpio nada más, queremos un trabajo bien hecho, si la candidata pedía justicia, nosotros también pedimos justicia por ella y por nosotros”, dijo la esposa de Fernando.

Muestran videos como posibles pruebas

La familia en entrevista presentó videos donde supuestamente muestran que Fernando estaba tomando con amigos en en Yuriria cuando mataron a la candidata Alma Rosa en Moroleón.

La joven es una de las 30 personas, familiares de Fernando N, que se manifestaron afuera del Cereso de Celaya para exigir que lo liberen a él y a su hermano, pues aseguran que son inocentes.

Agentes se llevaron hasta el dinero del gasto

La esposa de Fernando en entrevista aseguran que cuando los agentes de seguridad fueron por el joven a su casa, lo sacaron a la fuerza y hasta se llevaron varias pertenencias y destrozaron cámaras de seguridad.

“Llegaron a la fuerza, sin ninguna orden, tratamos de cooperar. Nos ofendieron, sacaron todas las cosas, todo lo que pudieron, se llevaron todo lo de valor, dinero, celulares, todo. No nos dejaron nada, camionetas, hasta con papeles.

Y les preguntaba ¿Por qué hacían eso? no me me respondieron las cámaras las rompieron, se las llevaron y todo lo hicieron mal”