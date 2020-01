Asesinatos en Guanajuato sólo se concentran en 8 municipios.- Diego Sinhue

León.- La pelea entre grupos delincuenciales por el control del territorio en el Estado sigue siendo la causa de los homicidios dolosos, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y una gran parte están relacionados con actividades delictivas, es decir con gente que vendía, consumía droga, temas de extorsiones, robo de combustible", explicó.

Dijo estar de acuerdo con lo que señaló el presidente, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que Guanajuato acumulaba el 20% de los homicidios a nivel nacional.

Trabajo en conjunto

Este periodo así lo reflejan los números, hay que sentarnos a trabajar con los Municipios", indicó.

Sin embargo aseguró que el problema se concentra en unos ocho municipios.

"Y vamos a seguir trabajando, es importante coordinarnos, trabajar muy en conjunto con los Municipios, arranca complejo el año pero yo estoy convencido que la operatividad va a ser fundamental", expresó.

Estrategia de Seguridad del Estado está alineada con la nacional

Contó que la próxima semana hay otra reunión nacional de seguridad, donde se buscará replantear la estrategia, pues aseguró que la del Estado está alineada a la del país.

Nos hemos concentrado mucho en las fuerzas especiales, en el área de Santa Rosa, de Juventino, pero creo que es importante un despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades con mayor número de homicidios para bajar los índices", puntualizó.

Finalmente el mandatario insistió en que la estrategia está funcionado, pese a la cantidad de homicidios dolosos y aseguró que este año dará resultados.

"Han ido mermando los grupos delincuenciales, no se ve reflejado en la baja de homicidios, pero sí en el control de territorio, hoy no hay uno donde no podamos entrar como hace un año no lo había", concluyó.

