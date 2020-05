Así abrió HEB en Irapuato por el Covid-19

Irapuato.- La tienda HEB abrió sus puertas al público está 13 de mayo respetando todas las medidas sanitarias y sin realizar evento alguno para no generar grandes tumultos de personas en su apertura.

No podíamos dar ningún comentario dado a que se está solicitando por todas las medidas preventivas de la contingencia, no hacer publicidad, no manejar nada que pueda hacer que haya aglomeración, entonces nosotros tenemos el compromiso con la comunidad de cuidarla, tenemos un compromiso con los colaboradores de cuidar y era abrir las puertas nada más”, explicó una de las administrativas de la tienda.