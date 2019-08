Así es la vida de los veterinarios y sus pacientes que no tienen voz

León.- Ana Lilia Ortiz Rodríguez es una veterinaria de 34 años egresada de la Universidad de La Salle Bajío para quien dedicarse a esta compleja profesión representa la oportunidad de ayudar a los seres vivos que no tienen voz.

Hace 9 años abrió Villa Mascota, su propia clínica veterinaria ubicada en la colonia Villas de los Naranjos donde también trabaja Rachel, una de sus compañeras de carrera y Aura, todavía estudiante de veterinaria.

En mi familia hasta ahora soy la única veterinaria y esto representa para mí profesionalmente el poder ayudar a los animalitos porque desgraciadamente ellos no tienen voz como un niño o una persona.

Hay que tenerles mucho amor a los animales y ser muy pacientes porque ellos no nos pueden decir qué tienen, dónde les duele y cómo se sienten y por eso algunas personas dicen que somos “perriatras”, porque igual que los bebés no pueden decir qué les pasa y casi casi tenemos que estar adivinando”, expresó.

Ana Lilia compartió que durante los 9 años que tiene dedicándose a la medicina veterinaria ha aprendido y sigue aprendiendo mucho de sus pacientes y sobre todo de los animales que ha tenido oportunidad de rescatar, “porque son demasiado nobles, no son rencorosos y te enseñan mucho, principalmente el amor”.

Uno de estos casos y el que más satisfacción le ha dado es el de “Señorón”, un perro pitbull que rescató de la calle en septiembre del año pasado con fractura de cadera y a punto de perder una de sus patas.

Ahorita él está como si nada le hubiera pasado, es uno de los casos más especiales porque lo hemos recuperado casi al cien por ciento. Ya no tiene problemas para caminar y ya anda como si nada.

‘Señorón’ llegó aquí con múltiples fracturas de cadera, su pata derecha la arrastraba completamente, traía hueso expuesto, no tenía ni uñas y el ortopedista me comentó que si en dos semanas no empezaba a mover o a tener sensibilidad en la pata había que amputársela”, recordó.

Sin embargo, gracias a la dedicación de la joven veterinaria y de su equipo de trabajo el animal fue sometido a medicación especial con complejo B y vitaminas especiales, además de curaciones y sesiones de fisioterapia con lo que se logró concretar su completa recuperación.

Lo encontramos muy flaco, en los huesos y nosotros pensamos que tal vez fue golpeado porque veía un palo y se espantaba y se hacía chiquito, sí llegó traumado pero ahorita ya es otro completamente”, platicó.

Ana Lilia presumió orgullosa que la recuperación y el estado de salud de este pitbull fueron tan satisfactorios que se ha convertido en el donador de sangre de la clínica veterinaria, con lo que ha ayudado a rescatar a cachorritos con parvovirus.

Está muy sano porque es muy difícil encontrar un donador y el ortopedista que lo atendió de su fractura me sugirió usarlo cuando estábamos buscando un perro que pudiera donarle sangre al perrito de mi suegra que tenía anemia y sí le hicimos una trasfusión, pero finalmente falleció.

A la fecha van tres perritos que hemos rescatado con la sangre de ‘Señorón’, entonces él también hace su gran labor y siempre está con nosotros, hasta cuida también a los pacientes porque si alguno empieza a chillar él va y como pude nos habla para que vayamos a verlo, sólo le hace falta su cofia de enfermero”, compartió entre risas.

Descubre desde niño cuál sería su destino

Desde pequeñas especies como perros y gatos, hasta fauna silvestre como aves, tigres y leones son los pacientes de Andrei Ojeda Vallejo, un médico veterinario zootecnista que desde pequeño descubrió su vocación.

Sonriente y entre risas, el veterinario de 41 años y originario de la Ciudad de México recordó que, curiosamente la calle de la colonia en la que pasó su niñez se llamaba Las Águilas y hoy, además de atender a sus pacientes otra de sus pasiones es la caza con aves rapaces entrenadas, actividad conocida como cetrería.

Desde chiquillo quería ser veterinario, entonces iba a la barranca que estaba cerca de mi casa para agarrar víboras de agua, esas no son venenosas pero eso a mí no me importaba y las ponía en frascos con tierra pero como no sabía qué comían las regresaba al tercer día.

De niño llegué a tener cinco perros, me acuerdo mucho de una perrita que se llamaba ‘La Tintina’, ella me defendía mucho de otros perros. Un día una vecina puso veneno para las ratas y fue mi perra y se lo tragó y cuando eso pasó todos me decían dale leche o aceite y me dio mucho coraje cuando se me murió y ahí reafirmé que quería ser veterinario”, compartió.

A los 22 años, Andrei presentó el examen para estudiar Medicina Veterinaria en la UNAM en la Ciudad de México, sin embargo se quedó a tres puntos de aprobar, pero fue admitido en la carrera de Biología.

Convencido de que no quería ser biólogo y aconsejado por una prima que vive en León decidió mudarse a esta ciudad para iniciar su formación profesional en la UBAC, actualmente la Universidad de La Salle Bajío donde se sigue ofertando esta licenciatura.

Y así empecé a hacer vida aquí. Entré a estudiar veterinaria que es algo padrísimo pero muchos piensan que estudiar esta profesión es solamente para curar animalitos y la verdad es que estudiamos medicina pero es más complicado porque vas a aprender distintas anatomías, fisiologías, diferentes formas de anestesia y protocolos de curación”.

El profesionista añadió: “En mi situación mis papás me apoyaron con la mitad de la colegiatura, me dediqué a trabajar y a estudiar y afortunadamente cuando estaba en segundo semestre de la carrera un amigo de un tío me acercó al Zoológico de León y en ese tiempo el Director me dio trabajo en la clínica sólo los fines de semana y con eso me medio mantenía”.

El veterinario con 15 años de experiencia y especialista en la medicina y manejo de fauna silvestre expresó que su primer trabajo en el Zoológico de León le dejó muy gratas experiencias y aprendizajes, además de la oportunidad de tener su propio show de aves rapaces que ofreció durante 5 años.

Los fines de semana estaba en la clínica y mi primera tarea fue criar a unos cuervitos pollos, también tlacuaches y muchos otros animales, pero mi pasión son las aves de presa como los halcones, las águilas, los gavilanes y con el paso del tiempo en el zoológico había un doctor que entrenaba halcones y de ahí se disparó más mi pasión por estas aves y presentaba el show de halcones”, recordó.

Una carrera que no pasa de moda

La carrera de medicina veterinaria y zootecnia es una carrera con presente y con futuro que no pasará de moda y que, en el caso de la Universidad de Guanajuato ha incrementado su matrícula, así lo afirmó Rosario Martínez Yáñez.

La doctora es la directora del Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato (UG) con sede en Irapuato.

Con 11 años de historia, actualmente dicha carrera cuenta con más de 450 alumnos inscritos, de los cuales 120 apenas se incorporaron al nuevo ciclo escolar que inició el pasado lunes 5 de agosto.

Martínez Yáñez destacó que durante los últimos tres años esta carrera ha registrado un importante número de aspirantes, sin embargo precisó que sólo uno de cada cuatro aspirantes logran entrar a la casa de estudios.

No es tan fácil entrar a la carrera, este año entregamos alrededor de 340 fichas y abrimos 120 espacios para nuevos ingresos, incluso a comparación del año pasado se abrió un cuarto grupo y pasamos de tener una matrícula de 90 a 120 alumnos de primer ingreso.

A lo mucho lo que estamos absorbiendo es un 30% o 35% de la cantidad de aspirantes que tenemos”, subrayó.

En cuanto al perfil que debe cubrir una persona interesada en estudiar medicina veterinaria, Rosario Martínez especialista en acuacultura, señaló que ésta debe tener mucho respeto por la vida, valores bioéticos y también ser extremadamente dedicados.

Porque el día de mañana podrán ser responsables de una unidad productiva, de una granja, de un alimento que consume la población y tienen que ser responsables de un paciente que es una vida.

No cualquier persona cubre el perfil para ser médico veterinario, a muchas personas nos pueden gustar mucho los animales pero ser médico veterinario es mucho más allá de sólo me gustan los perros y los gatos, va más allá de sólo tratar mascotas”, enfatizó.

En este sentido, añadió que las áreas en las que se puede desempeñar un veterinario son muy amplias, como salud pública, seguridad alimentaria, en unidades de producción de alimentos, en granjas, en rastros, en la industria farmacéutica, así como en unidades de investigación y experimentación.

Para la carrera de Veterinaria y Zootecnia con una duración de 10 semestres, es decir 5 años, la UG cuenta con una planta docente conformada por 20 profesores de base y 14 de tiempo completo, además de maestros de tiempo parcial.

Algunos de los profesores tienen sus propias clínicas veterinarias y otros ofrecen asesorías en granjas lo cual es una ventaja para los estudiantes que tienen la posibilidad de realizar sus prácticas en estos espacios.

La Universidad de Guanajuato cuenta con laboratorios exclusivos para los alumnos de medicina veterinaria: de cirugía, de usos múltiples, de anatomía y patología, de acuacultura, de paracitología, de cárnicos y de dignóstico clínico.

La directora del Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la UG indicó que además de estas instalaciones también hay pequeñas unidades de producción de distintas especies como bovinos, rumiantes, aves, cerdos y equinos lo que favorece enormemente en la formación de los futuros veterinarios.

