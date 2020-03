Así fue #UnDíaSinNosotras en León

León, Guanajuato.- Un día pálido en la ciudad, parecía otro lugar, todo en calma, menos ruido, los rostros de la gente eran diferentes luego de una manifestación histórica en todo el país.

El trayecto habitual a los diferentes destinos de las personas era distinto al de todos los días, el tráfico era notablemente menor, incluso algunas aplicaciones en los teléfonos notificaron “poco tráfico en tu zona”.

Y de esa manera la ciudad amaneció con menor cantidad de mujeres realizando sus labores cotidianas. El paro nacional tuvo impacto en León y aunque no se vio un freno total en las actividades realizadas por mujeres si hubo una notoria disminución.

Varios locales sobre todo de servicio de alimentos cerrados, algunas cafeterías y tiendas de ropa decidieron no dar servicio con motivo del paro.

El paso por el trayecto de la calle Francisco I. Madero aún tenía rezagos de las miles de mujeres que marcharon un día antes por el lugar, algunas puertas pintadas con aerosol verde y morado.

Incluso había algunos stickers que pegaron en postes y no fueron retirados por las autoridades, “quiero vivir libre”, “las niñas también luchan”, “8M” y entre otros fueron algunos textos que quedaron en la zona.

La zona centro de la ciudad también registró menor afluencia y en la zona peatonal mayoritariamente hombres.

Incluso en el transporte público se notó la ausencia, aunque en menor cantidad, pues muchas mujeres decidieron salir a realizar sus actividades cotidianas.

Por redes sociales algunos usuarios reportaron que gimnasios, donde la presencia de mujeres era mayoría por la mañana, estaban poco ocupados, en un recorrido AM pudo constatar dicha versión, unos gimnasios cerraron mientras que otros informaron que la afluencia de personas se mantuvo con normalidad.

El día concluyó sin mayor sobresalto, sin embargo, muchas personas aprovecharon para reflexionar: ¿qué pasaría si fuera real? ¿si mamá, hermana, tía, prima o amiga faltara de un día a otro?, ese fue el objetivo principal de #UnDíaSinNosotras.

Adela trabaja en un pequeño local en el centro comercial Plaza Mayor, ella decidió no sumarse al paro.

Pues por necesidad más que nada, sí lo pensé, pero bueno al final es un dinero que dejo de recibir y que me hace falta”.

Noemí es estudiante de universidad, ella decidió sumarse al paro, pero por diferentes cuestiones tuvo que salir de su casa, en contraparte comentó que su mamá sí asistió a trabajar para evitar que le fuera descontado el día.

Quiero salir sin preocupación a cada hora, no quiero estar enviando mi ubicación, quiero estar segura de que cada vez que salgo de casa llegaré sana y salva por la noche, porque vivir con miedo no es sano y no quiero continuar así”, comentó.