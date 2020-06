Así ha cambiado la pandemia la vida de leoneses que son adultos mayores

León, Guanajuato.- “Han sido dos meses muy complicados… lo más difícil fue buscar cómo ganar dinero para comer, me quedé sin gas y sin dinero para pagar la renta”, contó Javier Villalobos, de 62 años, vecino del barrio El Coecillo.

Para algunos adultos mayores como Javier, el coronavirus cobró mayor impacto en su bolsillo, para otros la afectación fue menos dura en este sentido: no poder ver y abrazar a sus seres queridos o dejar de ir al parque ha sido el precio más alto del confinamiento.

Con trabajo o sin él, viviendo solos o acompañados, adultos mayores platicaron a AM cómo la pandemia ha transformado su vida en los últimos tres meses y lo que esperan para los siguientes.

El 20 de marzo me pagaron sólo un mes de sueldo y una despensa. No podía hacer algo más mi patrón y lo entendí, pues días antes ya no había trabajo, es un local de zapato en El Coecillo y ya nadie trabajaba.

“Me quedé sin dinero para la renta, afortunadamente mi rentero me entendió, pero me tengo que poner al corriente. A veces me quería dar depresión, pero comprendía que eso no ayudaba en nada y que era inútil perder el tiempo en eso”, recordó Javier Villalobos.

También distribuidor de productos Omnilife, vive solo, y se vio en la necesidad de salir a la calle a vender y buscar otra forma de tener ingresos, lo que le ayudó a solventar algunos gastos.

No poder ver a sus nietos ni tenerlos de visita en casa también ha sido otro duro golpe de la pandemia, por lo que siempre trata de sacar su fortaleza interior y pensar que esto pronto va a terminar.

El regreso

Tras dos meses de haber parado labores (el 20 de marzo), el taller de zapato donde trabaja Javier reinició actividades el lunes 25 de mayo, y eso lo motivó a no perder la fe y tener esperanza de cerrar este año en mejores circunstancias.

“Casi no hay trabajo, pero la fe es grande, ya empieza a llegar trabajo poco a poco. Espero que entre todos nos cuidemos y nos apoyemos.

“Por lo menos a mí, la pandemia sí me cambió la vida y vi como mucha gente nos vvolvimos más humanos y más gentiles”, concluyó Javier.

'Amenazados de muerte'

El 29 de febrero fue la última vez que Bertha, de 66 años, se reunió con sus seis hermanos; a principios de marzo, cuando empezó a hablarse de la llegada del virus a México, decidió ya no salir.

Extraña a sus familiares y suspendió el viaje a la playa que cada año acostumbra hacer, y las preguntas que a diario se hace son: ¿nos volveremos a ver?, ¿volveré a ver el mar?, confesó Bertha, la menor de siete hermanos.

“Estamos desamparados los adultos mayores porque la única solución que nos dan las autoridades es que no asomemos la nariz a la calle, ¿qué proyecto de vida nos están dando?

Yo me sentía joven, entonces de repente ese espíritu de juventud me lo desvaneció la pandemia. Este tiempo se convierte en dolor en la gente vieja, sobre todo porque estamos amenazados de muerte. No supieron realmente manejar esta situación”, lamentó.

Para Bertha López Juárez mantenerse en contacto con sus hijos y hermanos a través de WhatsApp, escuchar misa diario y tener un balcón en su casa donde puede contemplar el exterior le han ayudado a sobrellevar este tiempo de confinamiento en casa.

Sin embargo, reconoció que este distanciamiento social que desconocía ya se le está haciendo costumbre, además de que teme regresar a los lugares que frecuentaba antes de la pandemia como los restaurantes, los casinos y la playa.

“Nadie está haciendo caso de nada... cuando vuelva a salir lo voy a hacer con miedo. Cada año me iba con mis hermanas a la playa, ahora me pregunto, ¿volveré a ver el mar? Ahorita da terror pensar en viajar a cualquier lado.

Iba una o dos veces a la semana al casino para divertirme y ahorita es el lugar al que le tengo más terror porque ahí es una reunión de las personas de la tercera edad, aunque pase un buen tiempo y lo abran yo no voy a ir”, aseguró.

Bertha consideró que la información poco confiable que se propaga por mensajes de WhatsApp y en redes sociales provoca un miedo que tiene más enferma a la población que el propio coronavirus.

“Estamos como en la antesala de la muerte y luego uno ve que hay gente que sí sale y uno se pregunta, ¿también saldré?, ¿qué tan cierto es que es muy contagioso el virus?

En Guanajuato no tenemos unas cifras alarmantes, pero me parece muy triste que a estas alturas de nuestra vida tengamos que vivir pensando que si pasa alguien por la calle nos va a contagiar del coronavirus”, comentó.

Finalmente, compartió que hay una persona que le ayuda a hacer las compras de primera necesidad como los alimentos, por lo que su encierro es total desde hace tres meses.

'Tengo que salir a trabajar'

“Tengo que salir a trabajar, vendo herramientas de ferretería. La pandemia cambió mi vida en el sentido de que tengo que usar un cubrebocas y unos lentes para no contagiarme, pero trato de hacer mi vida normal”, contó don Juanjo, de 70 años.

La jornada laboral de Juan José del Río quien vive con su esposa, comienza a las 10 de la mañana.

A esa hora sale a trabajar, y a las 6 de la tarde termina de vender su herramienta a negocios que ya son sus clientes.

Para él como a muchas personas de la tercera edad seguir la recomendación de quedarse en casa es imposible cuando viven al día y tienen que salir a trabajar para poder comer y solventar sus gastos.

Lamentablemente no puedo manejar porque tuve un problema en mis ojos y debo utilizar mucho el transporte, sobre todo la oruga. Siempre traigo mi gel antibacterial y cuando me subo a las orugas me lavo muy bien las manos con el gel que hay en los paraderos y trato de no tocarme la cara.

La pandemia cambió mi vida pero en el sentido de que tengo que usar cubrebocas y unos lentes que me recomendó un médico que veo cada mes y me dijo ‘ojalá que no salieras, pero sé que tienes que salir’”, recordó.

Don Juanjo contó que debido a la pandemia sus ventas bajaron hasta 90, pero hace dos semanas la situación poco a poco comenzó a mejorar y ahora llegan hasta el 50%.

“Pero en San Pancho sí está muerto porque como allá dependo de las fábricas de tenis y no están trabajando ya tengo mes y medio que no recibo pedidos de mis clientes de allá. Sin duda me está afectando en el bolsillo”, señaló.

Dejar de ir a correr diario al Parque Explora es una de las actividades que extraña hacer desde que cerraron este lugar por la contingencia, sin embargo en el pequeño parque que hay en la colonia donde vive trata de hacer ejercicio.

“Espero que esto pase pronto, pero en la ciudad ya se relajó mucho la gente y parece que ya no hay coronavirus, la gente anda sin cubrebocas”, lamentó.

Representan 11% de guanajuatenses

En Guanajuato el 11.5% de sus habitantes son adultos mayores

Hay 658 mil 502 personas de la tercera edad, la población más propensa a contraer el Covid-19.

En todo el país residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, lo anterior, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018.

En dicha encuesta, se precisa que la población total en México es de 124 millones 994 mil 566 habitantes, lo que indica que estos 15.4 millones representan sólo el 12.3% de la población.

En México, las personas de 60 años o más están expuestas a la vulnerabilidad debido a que la mayoría no cuentan con una red familiar que las apoye cuando su salud o sus condiciones económicas son precarias.

A mediados de marzo, poco antes de decretarse la contingencia por Covid-19, las autoridades de salud federal y estatal advirtieron que las personas de la tercera edad son el sector de la población más vulnerable a contraer el coronavirus.

Esto, debido a que tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por la enfermedad respiratoria provocada por el virus COVID-19, por lo que se pide prestar mayor atención y cuidados en la salud del adulto mayor.

