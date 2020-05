Así viven embarazadas y mamás en tiempos de Coronavirus

León, Guanajuato.- Daniela está por convertirse en mamá, la llegada de su primera hija, Isabela, es para ella y su familia la más anhelada de los últimos meses.

Sin embargo, en la etapa final de su embarazo, la mamá primeriza de 27 años se vio en la necesidad de adelantar su cuarentena y distanciarse de sus amigos y seres queridos por temor a contagiarse de coronavirus.

Al ser mi primer bebé y estar atravesando esta pandemia me siento temerosa, ya que los últimos tres meses del embarazo, marzo, abril y mayo me la he pasado prácticamente dos meses y medio encerrada. “Me siento con miedo por el coronavirus, me da mucho miedo que me pueda dar antes de que nazca mi niña y hasta me da temor el hecho de saber que tengo que ir al hospital para aliviarme”, confesó preocupada.