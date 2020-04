Así viven mexicanos cuarentena en Estados Unidos

Estados Unidos.- Leticia Lizeth González platicó que junto con su familia vivieron el inicio de la contingencia por el coronavirus con miedo en El Paso, Texas, donde radican desde hace 5 años, pues su primer temor fue que los supermercados estaban vacíos de mercancía y el cierre de la frontera.

Las primeras tres semanas fueron muy extrañas yo estaba en Juárez de visita cuando supe que iban a cerrar las fronteras, me regresé con mis hijas porque me daba miedo no pasar de regreso a mis casa", contó.