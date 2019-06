‘Asignación de escolta a esposa de director fue una decisión irreponsable’ admite Ramírez Saldaña

León.- Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública de León, presentó su renuncia al cargo tras el homicidio de un oficial de la Secretaría en Irapuato.

El funcionario convocó a una rueda de prensa donde hizo lectura de un posicionamiento, donde primero refirió al homicidio ocurrido en Irapuato.

Desconocía custodia asignada

Luis Enrique Ramírez Saldaña no informó hasta cuándo ocupará el cargo en la Secretaría de Seguridad Pública de León. Foto: Omar Ramírez.

Señaló como una "decisión irresponsable" la asignación del elemento de la corporación a su cargo para vigilar a una familiar del todavía Planeación y Administración, Mario Alberto Martínez Razo. Al mismo tiempo acotó que no fue una decisión tomada por él y ni siquiera tenía conocimiento de la misma.

Reiteró que habrá apoyo para los familiares del agente asesinado en la mañana de este martes en Irapuato.

Asimismo, aseguró que en León hay una Secretaría de Seguridad fuerte y con un proyecto para la ciudad que sigue en curso.

Se dio un fortalecimiento, hay una gran participación. Se dejan los cimientos para un gran proyecto. Lo más importante es no debilitar el tema de la inseguridad, por eso he presentado la renuncia, no queremos que nuestro programa esté debilitado, al contrario es fortalecer.”

Al término de la declaración, Ramírez Saldaña no detalló sobre a partir de cuándo deja el cargo que ocupó por 4 años, durante las administraciones de Héctor López Santillana.