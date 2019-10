Asisten 15 mil al 7º Festival de la Tortilla Ceremonial en Comonfort

Comonfort.- Más de 15 mil personas disfrutaron del séptimo festival de la Tortilla Ceremonial, la Salsa y el Molcajete en la Plaza Cívica Dr. Mora del municipio de Comonfort.

Las actividades en el marco de la celebración del Primer Aniversario de Comonfort Pueblo Mágico, se realizaron el pasado 19 y 20 de octubre, donde participaron más de 30 expositores locales y de la región además de diversas presentaciones musicales entre la que destacó la presentación de Ximena Gómez, en representación de Jalpa de Cánovas.

Durante la inauguración, José Carlos Nieto Juárez, alcalde del municipio indicó que el festival es uno de los principales atractivos que destacan la identidad de los comonforenses como Pueblo Mágico, que incluye la gastronomía y el molcajete, que son insignia del municipio.

Por su parte, Consuelo Venancio, cocinera tradicional, señaló que la fuerza en la representación de las tradiciones del municipio, es la unión de esa oferta cultural representada por los artesanos, la gastronomía y la identidad propia.

Nosotros estamos ahí en cada uno de los rincones del municipio, solo hacía falta que las autoridades fueran por nosotras y nos pusieran un empaque para traernos en todo el mundo para dar a conocer nuestras tradiciones. No necesitamos copiar estereotipos de otros lugares, ni identidades que no nos corresponden, quienes lo llevamos en el corazón, los artesanos de molcajete, el carrizo, las cocineras, las que se dedican a la elaboración de nieves, de la fruta de horno, no necesitamos copiar ninguna receta sofisticada, sino sacar nuestra propia esencia para ponerla en una mesa y el mundo se encargará de llevarlo por todo el mundo, para que las recetas de nuestros ancestros no se pierdan”