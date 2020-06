Asociación apoya a médicos y enfermeras

Ayúdame a Ayudar Irapuato, dirigida por Luis Fernando Villaseñor, apoya a irapuatenses en situación de vulnerabilidad desde hace más de 3 años, y con la llegada del COVID-19 a Irapuato, su campo de acción ha crecido de manera exponencial.

Una de las labores que realizan es llevar alimento preparado a personal médico de distintos hospitales públicos en el municipio, no solo por el amor a ayudar, sino porque muchas veces el personal no tienen oportunidad de salir a conseguir alimento o simplemente se les niega el servicio.

Junto a varios ciudadanos que colaboran en la asociación, a diario llevan cenas a los hospitales, como un gesto de agradecimiento al personal que arriesgan sus vidas para salvar las de otros.

“Somos un grupo de personas, cada día nos toca llevar la cena a los médicos, es como ayuda porque no hay cena en las calles o no les quieren vender porque tienen miedo a que les peguen el COVID, tratamos de ayudarlos para que no salgan del hospital”, destacó.