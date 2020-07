Asociación de Cajeteros de Celaya se mantiene en la lucha pese a crisis

Celaya.- La Asociación de Cajeteros de Celaya, a través de su presidenta Silvia Narvaez Pantoja, comentó que han registrado bajas ventas en estos meses por el poco turismo; la pandemia y la inseguridad han sido los factores que los han afectado.

Nos ha afectado bastante por que no hay turismo, no hay ventas, la gente ahorita ya empieza a salir pero hubo meses de nada, tuvimos cerrado una semana pero si no había gente, ni circulando en la calle, más que nada en los primeros meses que fueron a finales de marzo, todo abril; la semana santa que es cuando la gente sale, y todos los eventos se cancelaron” comentó.