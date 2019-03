Crecen fraudes inmobiliarios en Guanajuato

León.- Bandas que defraudan casas y terrenos operan en Guanajuato sin que las autoridades hayan podido frenarlas.

Apoyadas por falsos abogados, estas redes suplantan identidades y se apropian de inmuebles mediante engaños.

El Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato advirtió en un desplegado publicado el domingo pasado que las bandas han rebasado a las autoridades, “que se ven imposibilitadas para frenar la comisión de los delitos”.

Jorge Arturo Zepeda Orozco, presidente del Colegio, explicó que han conseguido detectar el modo de operar de los defraudadores, lo que ha permitido adoptar medidas de seguridad. También recomendarlas a quienes compran y venden viviendas o terrenos.

Entre las recomendaciones están la estrecha vigilancia de las propiedades, su verificación en el Catastro municipal y estar al corriente en el pago del impuesto predial de las posesiones.

Para quienes compran, aconsejan la identificación del propietario que vende, incluso mediante una visita para comprobar su domicilio. También, participar ‘activamente’ en la negociación.

El 26 de febrero fue detenido en un restaurante de Irapuato Augusto Fernando Cabrera McGregor, quien está vinculado a cuando menos nueve investigaciones por fraudes inmobiliarios.

Uno de los afectados explicó que Cabrera y sus cómplices mediante documentos falsos simulaban operaciones y embargaban las propiedades.

El director del Instituto Municipal de la Vivienda de León (IMUVI), Amador Rodríguez Ramírez, dijo que los fraudes a personas de buena fe son muy comunes.

Se da mucho en la venta de fraccionamientos irregulares. Como no hay certeza jurídica de nada, es muy común que un terreno se venda más de una vez. Los trámites no pasan por un filtro legal, en este caso de los notarios, el ciudadanos no tiene respaldo alguno”.