Audiencia contra Botello termina en media hora; la juzgarían 'por otro delito'

León.- Es otro delito de peculado por el que sería procesada la licenciada Bárbara Botello Santibáñez, pero debido a la ausencia de la solicitud de formulación de imputación, la Fiscalía no pudo iniciar este segundo proceso en su contra.

La audiencia estuvo programada a las 9:30 de la mañana en la sala 5 de los juzgados de oralidad, pero en media hora el juez resolvió.

Debido a que no tengo materia para dar inicio a la audiencia inicial, declaro por terminada la sesión", dijo el el juez para finalizar la audiencia.

Podrían ir contra otro exfuncionario

Se explicó que es un segundo delito de peculado que habría en contra de Botello Santibáñez, pero debido a que la defensa de la ex alcaldesa ha ofrecido datos de prueba a favor de ella, existe la posibilidad de que se replantee el delito, incluso puede que sea otro ex funcionario quien sea procesado por el delito y no la ex edil.

El delito podría estar relacionado al caso de la estilista que se encargaba de peinar a Bárbara Botello, cuya persona fue incorporada a la nómina de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio para poder realizarle este servicio.

