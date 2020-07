Aumenta 25% basura en primer cuadro de la ciudad de Irapuato

Irapuato.- Con la reactivación económica y el incremento en el flujo de personas en el primer cuadro de la ciudad, ha habido un aumento de entre el 20 y 25% de la basura que recolectan las cuadrillas de barrido manual, señaló, Jorge Medina Mendiola, jefe de Limpia y Aseo.

Comentó que antes de la contingencia se estaban recolectando alrededor de 40 toneladas de basura en el primer cuadro de la ciudad, de las cuales 5 eran de barrido manual y las 35 restantes de recolección en camiones de basura.

Con la reactivación económica más gente acude al centro y hay mas basura en las calles.

Dicha cantidad disminuyó alrededor del 15 % de la que se recolectaba en los camiones que llegó a ser de 35 toneladas y 82% de la de barrido manual de la que tienen registro a solo 900 kilos al día.

Si hubo un ligero aumento yo diría del 20% al 25%, esto es generado a la creciente dinámica social, si bien es sabido por todos que la contingencia aún sigue en su punto más álgido, pues la productividad y la misma necesidad de en todos los aspectos activa el movimiento de la gente y por ende la generación de residuos sólidos urbanos”, dijo.

Explicó que actualmente con el incremento del 25% de los residuos, al día se están recolectando en el primer cuadro de la ciudad un promedio de mil 200 kilos de basura diarios.

Mencionó que este incremento se comenzó a ver desde hace tres semanas, lo que concuerda con la reactivación de negocios y actividades que se han dado poco a poco.

No tiran cubrebocas en calle

Del mismo modo, han notado que es muy poca la gente que deja tirados cubrebocas en el centro histórico y donde han visto que sucede más esto es en la recolección domiciliaria.

Donde se ve más reflejado afortunadamente en una media más real es en la recolección domiciliaria, es donde la gente está viendo los factores de riesgo para no dejar tirados los cubrebocas en vía pública”, dijo.

Sin embargo, si hay unos cuantos que se ha encontrado en las calles, los cuales son pocos, pero no pueden contabilizarlos, puesto que no hay una forma de medirlos al no poder tocarlos para llevar un control.

