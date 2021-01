Aumenta consumo de drogas en jóvenes de región Laja-Bajío.- Sophia Huett

Celaya, Guanajuato.- En la región Laja-Bajío se ha dado un aumento del consumo de drogas en jóvenes y por consiguiente genera la presencia de narcomenudistas, así lo dio a conocer Sophia Huett López, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Señaló que en el caso del narcomenudeo, la forma en la que intentan ganar el territorio es provocando y generando miedo al contrario, a través de homicidios con un alto nivel de violencia.

Resaltó que para hacerle frente a esta situación, de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno han hecho detenciones importantes y en enfrentamientos, han abatido a personas en el momento oportuno, para evitar que hagan daño a los policías.

Lamentó que cada vez hay más participación de jóvenes menores a los 16 años que ya operan como narcomenudistas o como personas que avisan de la presencia de la autoridad.

Además de que el reclutamiento que buscan hacer las organizaciones criminales, buscan a personas más vulnerables.

En ocasiones, los jóvenes, los menores de edad, son los más vulnerables, si no tienen un acompañamiento de su familia, porque les ofrecen este recursos, los jóvenes no miden el peligro, no se dan cuenta que son reemplazables para los grupos criminales y terminan participando, incluso en días pasados, en el municipio de León se detuvo a una célula proveniente de Jalisco y precisamente había una persona menor de edad” declaró.