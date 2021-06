Aumentan 10% sueldo a recolectores y se evita caos en León por los desechos

León, Guanajuato.- Empleados de la empresa Promotora Ambiental S. A (PASA), que tiene la concesión de la recolección de la basura en la zona sur de la ciudad, lograron obtener un incremento salarial de 10% y de inmediato reanudaron actividades.

El representante de los manifestantes, Juan Solís Flores, dijo que lograron tres objetivos: un incremento salarial de 10%; un trato más digno, y mantenimiento y equipamiento de las unidades.

“No se logró restituir en su trabajo a los dos compañeros que fueron separados por faltas al reglamento de la empresa, y lo cual fue el detonador del paro, pero sí logramos el 10% de un 20% de salario que demandamos”, subrayó Juan Solís.

El pasado miércoles a las 8 de la noche decidieron realizar el paro de labores, afectando a colonias del sur de la ciudad; durante el jueves estuvieron en reuniones para tratar de llegar a un acuerdo.

A las 9 de la noche, con el apoyo de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional liberaron los accesos de las instalaciones de PASA, y de las 33 unidades salieron a prestar el servicio 9. A las 11:30 de la noche salió el resto, tras llegar a un acuerdo.

El director del Sistema Integrado de Aseo Público (SIAP), Roberto Centeno Valadez, dijo que la empresa PASA será sancionada por haber dejado de prestar el servicio durante un día y que ya se había regularizado la recolección en la zona sur de la ciudad.

El SIAP León continuará con los procedimientos administrativos de sanción por la falta de la prestación del servicio durante los días en los que los trabajadores decidieron suspender sus labores, dentro de los cuales incluye el costo de las toneladas que la empresa dejó de recolectar.

“Tenemos que sancionar a PASA por no prestar con eficiencia el servicio; porque no salió el número completo de unidades que está en el contrato, ni las cuadrillas que prestan el servicio; porque no se prestó el servicio. Serán tres o cuatro multas de 6 o 7 mil pesos por cada concepto”, explicó Roberto Centeno.

El funcionario agregó que el pasado jueves a las 11:30 de la noche, la empresa Promotora Ambiental de la Laguna llegó a un común acuerdo con el personal de recolección a fin de continuar con la prestación del servicio de manera regular.

“El servicio de recolección se regularizó desde el turno nocturno de este jueves y el turno matutino en su operación al 100 por ciento”.

El gerente general de PASA , Salvador Huerta Gijón, se concretó a comentar que “ya se normalizo el servicio”, sin precisar los acuerdos a los que llegaron y a partir de cuándo se aplicarían.