Aumentan accidentes de niños en el hogar durante pandemia

Guanajuato.- Los accidentes de niños en el hogar se incrementaron hasta un 20% debido al confinamiento por la pandemia de Covid-19, afirmó Gerardo García Dobarganes, director del Centro Estatal de Cuidados Críticos.

El médico recordó que el Centro Estatal de Cuidados Críticos desde marzo fue reconvertido a hospital Covid-19, por lo que los pacientes quemados son referidos a hospitales como el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, en el caso de los niños.

Así como al Hospital General de León y al Hospital General de Irapuato y Celaya, por lo que desde esta fecha la unidad médica ubicada en Salamanca no recibe pacientes quemados.

García Dobarganes precisó que en 2019, el Centro Estatal de Cuidados Críticos atendió a 403 pacientes entre adultos y niños, sin embargo, dijo desconocer el número de pacientes quemados que han ingresado a los distintos hospitales de la entidad debido a esta reconversión del centro para atender a enfermos de coronavirus.

Cabe destacar que el grupo más afectado por quemaduras son niños de 1 a 5 años, siendo el 60% por escaldadura, es decir, por quemaduras de líquidos calientes.

“La única diferencia es que en este centro ubicado en Salamanca nada más nos dedicamos a estos pacientes, pero están en muy buenas manos”, sostuvo.

En cuanto a los accidentes en casa, hizo un llamado a la población a redoblar el esfuerzo en el cuidado de los menores ya que los niños están más expuestos a conductas de riesgo que pueden terminar en accidentes.

Finalmente, ante el retorno a semáforo rojo por el incremento de casos y defunciones por Covid-19, el médico insistió en la importancia de no visitar domicilios ajenos y no permitir las visitas.

Ayúdennos a ayudarlos. Quédense en su casa, no salgan si no tienen que salir, no vayan a fiestas, no vayan a convivios, utilicen cubrebocas inclusive dentro del domicilio, guarden la sana distancia y lavense las manos frecuentemente”, exhortó.