Aumentará la tarifa del agua potable en Celaya

Celaya.- La mayoría panista, además de dos regidores en el Ayuntamiento de Celaya, aprobaron la Ley de Ingresos 2021 que contempla el incremento inflacionario del 3.5 por ciento en las tarifas de agua potable.

Los seis ediles panistas y los regidores Ezequiel Mancera del PRI y Uriel Pineda aprobaron este incremento en la tarifa domiciliaria y de saneamiento.

El presupuesto de ingresos para el próximo año no contempla aumentos ni en los valores catastrales, ni en las tasas de impuesto predial pero sí modificaciones en las tarifas del impuesto predial por la actualización en los valores catastrales aprobado desde el año pasado.

El presidente de la comisión de Hacienda, el síndico Jorge Armengol justificó que el ajuste es para generar una mayor concientización para el ahorro del agua, una mayor inversión en la rehabilitación de redes y prolongar la vida de los mantos acuíferos y que todo ello requiere inversión.

Este ajuste no es gravoso, la fracción del PAN en el Ayuntamiento reconocemos la cuestión económica de las familias celayenses, tan es así que no hubo incremento en el impuesto predial, sin embargo en el tema del agua es una posición responsable pero no es cómodo hacer el ajuste pero lo tenemos que hacer por responsabilidad.

La posición del ajuste inflacionario tanto del suministro de agua potable como del saneamiento de aguas en el giro doméstico, no es cómoda para nadie, porque sabemos que no causa empatía al ciudadano pero si es una decisión responsable”.