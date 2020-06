Aún no han solicitado recursos extra en ZooIra, mantiene gobierno aportación mensual

Irapuato.- Hasta el momento, el Patronato del Zoológico de Irapuato (ZooIra) no ha solicitado al Gobierno Municipal recurso extra para la operación del parque, pero sigue recibiendo la aportación mensual.

En días pasados, se dio a conocer que este parque busca recursos para no descuidar la manutención de los animales ni los gastos de operación, ya que han estado cerrados desde hace tres meses, por la pandemia del Covid-19.

A través del área de comunicación social de Presidencia Municipal, se informó que mensualmente, el Gobierno Municipal apoya al Patronato del ZooIra con recurso por 310 mil pesos, de los cuales, 200 mil se aplican específicamente en acciones para el zoológico.

Los 110 mil pesos restantes se utilizan para el mantenimiento a las instalaciones del Mega Parque, que se encuentran a un costado del zoológico; este espacio fue dado en comodato al Patronato el pasado mes de septiembre de 2019.

En días pasados, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, señaló que en caso de que les soliciten recurso extra, estarían buscando la forma de apoyar al ZooIra.

Estamos viendo el cómo sí y no el cómo no, si es necesario apoyar, si no se puede aperturar el zoológico buscaríamos la forma de apoyarlos, nosotros siempre estamos ahí para tratar de servir, que se nos acerquen por favor”, puntualizó.