Aún no se han registrado multas por no usar cubrebocas en espacios públicos

Celaya.- Hasta el momento no han habido detenciones ni multas por no usar cubrebocas en espacios públicos.

Yovhan Daniel López, coordinador de Jueces Calificadores, dijo que hasta el momento no ha habido recepción de infractores por esta falta administrativa.

La comandancia zona Centro Pípila se encuentra con el personal para recibir a los infractores, contamos con el área médica, personal paramédico, oficial calificador, auxiliar, custodio, así como el personal de captura para el registro de sus generales", señaló.

Sin embargo, no han habido detenciones ni multas porque el personal de seguridad, al hacer los operativos de prevención y vigilancia, además de sus actividades diarias, solo invitan a los infractores a usar el cubrebocas o a colocárselo correctamente.

Además, los recorridos no son exclusivos para detectar el no uso de cubrebocas. Muchos dicen no tener y es el momento cuando se les entrega uno nuevo, y hasta el momento la gente ha estado entendiendo, acatando las medidas y no se ha llegado al punto de detener o aplicar una sanción.

mortiz@am.com.mx