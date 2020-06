Aún sigue tomado edificio del PRI en Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- Las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI siguen tomadas por manifestantes de la Confederación Nacional Campesina (PRI), confirmó el secretario general del partido, Alejandro Arias Ávila.

El jueves por la tarde presuntos integrantes de la CNC ingresaron de manera forzada a la instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI para protestar en contra de los registros y resultados de los consejos políticos municipales.

Testigos acusaron que su ingreso fue violento, pues iban encapuchados y portaban palos, cadenas y aerosoles. Esto provocó la intervención de al menos siete patrullas y varias decenas de policías municipales.

Un día antes, el Comité Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Llevó a cabo los registros de candidatos para la elección de consejos políticos municipales. Integrantes del Movimiento al Rescate de Guanajuato pidieron la suspensión del proceso, considerando lineamientos nacionales de partido y también las disposiciones sanitarias locales.

Reprobamos la manera en la que se manifestaron, en la que ingresaron, de manera violenta, pero también no nos extraña porque es una película que ya vimos, es como la temporada tres de las tomas del partido de esta gente, nada más que el asunto es que no lograron lo que pretendían desde nuestro punto de vista”, dijo.

Arias Ávila sostuvo que la intención de este grupo era extraer documentación de auditorías del partido del periodo 2015-2019 y los expedientes de las planillas registradas en el proceso, para invalidarlo.

Sin embrago, el secretario general del PRI aceptó que el edificio sigue tomado por los inconformes, quienes insistió han causado daños e incluso impidieron el ingreso del personal que está acudiendo para desempeñar sus funciones.

Ellos argumentaban que estaban ahí de manera pacifica, alguien que entra a un edificio de manera pacifica no violenta chapas, no violenta puertas de las secretarías, no busca en los cajones nada y tampoco evita el paso a las personas que tiene que ir a trabajar porque entonces están usurpando funciones”.