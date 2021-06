Irapuato, Guanajuato.- La asociación Clima Irapuato, que atiende a personas con autismo, ha podido retomar sus actividades presenciales al 80%, al aplicar los protocolos sanitarios para evitar contagios de COVID-19.

Lizbeth Villalvazo Millán, directora de Clima, destacó que se han regido por el semáforo de Reactivación Económica, pues las autoridades no definieron un protocolo especial para asociaciones de este tipo.

Comentó que actualmente han logrado atender de forma semanal a entre 35 y 40 niños en terapias individuales y hasta 15 citas de diagnóstico, tanto de forma presencial como a distancia, con el apoyo de tres terapeutas.

Detalló que para mantener la seguridad sanitaria, ha sido primordial la sanitización de espacios, el uso de gel antibacterial, cubrebocas y la sana distancia, pues atienden a personas con discapacidad, que son un grupo vulnerable a la enfermedad.

Villalvazo Millán comentó que no han podido reactivar la atención en grupos psicoemocionales, pues implica tener hasta 7 menores en un espacio reducido, lo que representaría un riesgo mayor de contagio.

“Estamos buscando la manera de implementar un programa para que todos los que estaban en grupo puedan venir, no de manera diaria pero sí dos días a la semana, es algo que todavía no resolvemos muy bien, por el tema de que los chicos todavía no están vacunados”, refirió.