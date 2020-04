Automotrices en Guanajuato crean prototipo para fabricar respiradores en masa

León.- Las empresas de la industria automotriz trabajan en un prototipo de respirador para producirlo en masa y apoyar a pacientes de la pandemia de Coronavirus, así lo informó, Rolando Alaniz, líder del Cluster Automotriz de Guanajuato (Claugto).

Explicó que el proyecto se divide en tres etapas. En la primera, se determinó el número de unidades que se podrían producir y cuándo estarían listas; después comenzaron a elaborar el protocolo y la última fase será la producción en masa, si es que se cumplen con los estándares de calidad de la Federación.

"Lo primero que tenemos que hacer es terminar ese prototipo, el prototipo va muy avanzado y nos enfrentamos con un problema que son las válvulas que no están disponibles, ya se mandaron traer de Estados Unidos y tenemos toda la fé del mundo de que ese prototipo vaya a pasar la prueba de COFEPRIS.

El prototipo que se desarrolló está basado en un modelo que está descontinuado. Es decir, es un modelo que no es de última generación pero nosotros teníamos que hacer un modelo que se pudiera replicar y hacerlo de manera masiva con los recursos que tenemos en el estado", señaló el presidente del. CLAUGTO.

Alaniz Rosales señaló que además de apoyar a las autoridades sanitarias en la atención de los pacientes de Covid-19, también será una alternativa para reactivar a algunas de las empresas.

Respecto a lo dicho por las autoridades federales acerca de que algunas empresas de la industria automotriz no acataron el paro de actividades, expuso que la única actividad que permanece en el sector son algunos procesos específicos que no se pueden cancelar, que ya habían sido previstos y autorizados por las autoridades.

Alguna empresa de la industria automotriz, que esté haciendo lo que el doctor Gatell mencionó, no lo tengo. No quiero negar que sea cierto, pero no tengo ningún conocimiento. Es un tema en el que también hay que decirlo; la industria automotriz tiene claros sus protocolos de salud. Con eso no se juega”, explicó.