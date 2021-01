‘Avances en desaparecidos son una simulación’, afirma José Gutiérrez Cruz

Irapuato.- Los trabajos que ha presumido el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo sobre el tema de desaparecidos son puras simulaciones, pues no hay avances certeros, señaló José Gutiérrez Cruz, vocero de colectivos de búsqueda.

Mencionó que a más de un año que se dio la primera reunión con el Gobernador a los comentarios de avance en el tema no se les pueden llamar trabajo, pues no hay resultados.

No le podemos llamar trabajo, ni le podemos llamar avances a lo que tenemos; en Guanajuato lo que tenemos es una vil simulación, en Guanajuato lo que tenemos es un Gobernador que dice que está trabajando, que tiene más de un año que está trabajando o que le pregunten a Sophia Huett, no vemos un resultado, no hay búsquedas en vida, son los colectivos, son las familias quienes salen a buscar”, dijo.

Gutiérrez Cruz señaló que los parientes de los desaparecidos son los que realmente se arriesgan a salir a buscar a personas a diferencia de todos aquellos que trabajan en la Fiscalía y reciben un sueldo, pero no hacen nada.

Son las familias las que salen a buscar y tenemos las pruebas, inclusive el fin de semana familias del colectivo ‘A Tu Encuentro’ salieron a una búsqueda en Pueblo Nuevo, una búsqueda en vida, sin apoyo de la comisión local, sin apoyo de la Fiscalía y se les dio aviso”, refirió.

Informó que a pesar de tener pruebas sobre los malos trabajos que se han hecho, Rodriguez Vallejo, sigue necio en mantener al fiscal Carlos Zamarripa en su puesto donde no ha dado resultados en temas de desaparecidos ni en homicidios, los cuales ahora se convirtieron en masacres, pues grupos criminales ahora quitan la vida a hasta niños y bebés..

Un año sin resultados

El vocero comentó que luego de la reunión que tuvieron con el Gobernador el pasado 16 de enero del 2020, se comprometieron a hacer trabajos e hicieron lo que ellos quisieron.

Se comprometieron a sacar la Comisión Local de Búsqueda, por decreto no fue así, se tardó seis meses, salió por ley, puso a quien él quiso, puso a una persona que encontraron huesos (en una búsqueda) y los volvieron a enterrar, lo aceptaron y la fiscalía no hizo nada, se cometió un delito y no se rindieron cuentas”, dijo.

Asimismo, indicó que el fondo que se destinó para las familias no se ha recibido por igual, además de que es mal administrado, puesto que les entregaron despensas con alimentos que pueden dañar la salud, por lo que cree que estas se deberían armar con algún especialista en nutrición y que esto les ayude en la salud de las personas.

Señaló que los apoyos en salud tampoco han llegado, pues tienen el caso del señor Florentino quien falleció la semana pasada y para quien habían pedido ayuda desde hace un mes al Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, con una diálisis y no tuvieron respuesta.

En los temas de becas nos limitaron a un niño por familia, cuando hay desaparecidos que dejaron hasta cuatro niños; es decir si quieren decir que una beca y una despensa es un avance, pues yo les puedo decir que estamos rompiendo récord en homicidios, ese no es ningún avance”, agregó.

Asimismo, señaló que hasta el momento no hay búsquedas de personas con vida, pues la fiscalía no lo ha hecho.

No hay búsquedas en vida, las búsquedas en vida son nulas, la gente que ellos dicen que han encontrado en vida, uno no estaban desaparecidas o dos no la encontraron, porque si tuvieran un sistema muy efectivo para encontrar gente, estuvieran encontrando gente a cada rato”, señaló.

Indicó que en el estado lo que prolifera en el tema de los desaparecidos, es el patrón de los pretextos del gobierno y no los resultados, esto haciendo mención en cuanto a que dicen que las comisiones no están trabajando al 100% porque son nuevas, por lo que esperan que cuando estas cumplan un año, les pongan más pretextos.

Tampoco ha habido apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda

José Gutiérrez explicó que tampoco han tenido el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues la búsqueda de desaprecidos comenzó muy tarde.

En los municipios simulación, en el estado simulación, en la federación simulación, nada más vino Karla Quintana a las reuniones a poner su cara para las fotos con el Gobernador, con el Fiscal y no hubo ninguna búsqueda, hasta vinieron a legitimar una Comisión de Búsqueda que entierra los huesos que encuentra y que no puede hacer ni un expediente individual de cada persona desaparecida que tienen en Guanajuato”, dijo.

