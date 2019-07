Avanza al 80% limpieza de alcantarillas en Irapuato

El programa anual de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) registra un avance del 80%, con la atención a un aproximado de 13 mil 200 alcantarillas y bocas de tormenta.



Gerardo Juárez Padilla, director de Drenaje y Alcantarillado, señaló que estos trabajos tienen un registro de alrededor de 410 toneladas de basura, lodos, escombro y plástico, encontradas en infraestructura de vialidades, colonias y fraccionamientos de la ciudad.



Las que no son atendidas, se levanta reporte, en un momento dado no se atendieron porque, un carro estaba arriba de ella o porque no se podía abrir, pero ya posteriormente a eso, Japami pasa y hace la revisión”.