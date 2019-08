Avanzan lento proyectos de obra pública en Irapuato

De los 3 proyectos de obra pública que recibieron recurso Impuesto Sobre la Nómina en Irapuato, sólo uno ha iniciado, el Segundo Cinturón Vial, y se espera que en próximas fechas se inicie el segundo proyecto, el Distribuidor Vial del Cuarto Cinturón vial.

Del tercer proyecto, la Torre de Especialidades del Hospital General de Irapuato, aún no se cuenta con proyecto y se espera la donación de terreno.

La semana pasada, el Consejo Consultivo para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nómina y Cedulares del Estado de Guanajuato (COSAINCEG), aprobó que se destinaran 445 millones de pesos para proyectos de infraestructura en Irapuato.

Esperan avance del municipio

Para iniciar el proyecto del Distribuidor Vial del Cuarto Cinturón Vial, el cual recibió 300 millones de pesos, la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM), espera que el Gobierno Municipal finalice la liberaciones de afectaciones, trámites ambientales y las validaciones de CFE, Japami, Gas Natural, así como las gestiones con TELMEX para la reubicación de sus líneas.

Lo que se puede decir es que ya tenemos los 300 millones de pesos asegurados para Cibeles, solo esperaríamos sobre todo que se concrete la liberación de afectaciones por parte del municipio”

El proyecto, realizado por el Gobierno Municipal, consta de la construcción de un puente elevado en el sentido Bulevar Mariano J. García al Cuarto Cinturón Vial, con 2 cuerpos de circulación y cada uno con dos carriles, así como una longitud total de 340 metros y ancho de 29 metros.

A la par, un paso deprimido en el sentido Bulevar Mariano J. García a Bulevar Villas y 7 metros de ancho para alojar un carril de circulación más acotamientos laterales.

Aún no hay proyecto ejecutivo

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dio a conocer que aún no se cuenta con proyecto ejecutivo para la construcción de la Torre de Especialidades del Hospital General de Irapuato, al que COSAINCEG destinó 70 millones de pesos.

Destacó que se sigue detallando el plan de donación del terreno donde se edificará la torre, en un predio perteneciente al Parque Irekua, para que se concrete el protecto a mitad de la actual administración pública.

Díaz Martínez señaló que la torre albergará el área de consulta externa, área de gobierno y algunos laboratorios, lo que permitirá que en el Hospital General se extienda el área de urgencias y acondicionar espacios de hospitalización.

Quien se encargará del proyecto será SICOM, instancia donde señalaron que aún es muy temprano para mostrar avances de la obra, pues aún no inician las reuniones con el Isapeg para conocer los alcances requeridos y así realizar el proyecto ejecutivo, que aún no lo hay, in embargo ya fueron notificados de que recibirán 70 millones de pesos.