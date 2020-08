Ayuda a personas con equinoterpia

Celaya.- Juan Pablo García, entrenador de caballos para la usanza charra, vio una oportunidad de regresar todo lo que la charrería y los caballos le han dado en su vida, apoyando a personas con equinoterapia, lo que le ha dado muchas satisfacciones.

Con una trayectoria de más de 30 años en la rienda de caballos, Juan Pablo García y su familia han logrado ser un referente en la región, ellos tienen su rancho en Jueventino Rosas, lugar en donde llegan las personas para educar a sus caballos para la Fiesta Charra.

Nace de un hobbie, después la gente ve que te dedicas a esto y te dan la confianza, te mandan caballos y empiezas a competir, esto, como en todo, hay altas y bajas, a veces estás arriba, otras abajo, a veces no llegas ni arriba, pero es el gusto que lo que hacemos, y hago lo que me gusta para no tener que trabajar, nos encanta que nos decidimos dedicar a esto de lleno y en esto no la pasamos todo el día”, comentó.

La enseñanza a los caballos es algo que le dejó su familia y que él siguió al pie de la letra.

Sobre su trabajo, dijo que lo más complicado que ha tenido es la constancia y ganar la credibilidad, algo que con el paso de los años se ha dado de manera sola, y que hoy, busca regresar algo de lo que se le ha dado.

Comentó que el dar equinoterapias fue por causa de una necesidad al principio, después de un tiempo se volvió una forma de ayudar, y aportar algo para lo que se le ha dado, en forma de agradecimiento.

Por parte de las equinoterapias nace de un gusto, la vida, Dios, el destino, me ha regalado tanto, que es una manera de corresponder a tanto que se me ha dado, hice un curso, soy equinoterapeuta, y damos aquí en las tardes, al terminar el trabajo de entrenamiento de los caballos, damos equinoterapias”, comentó.

Al terminar su labor con los caballos, su oficio, por las tardes, dedica un tiempo a su Centro, Soplando Vida, Centro equinoterapueta en donde recibe a niños para apoyarlos.

Desgraciadamente la gente que más lo necesita es la que menos tiene, porque es con un caballo, hay que mantener el caballo, las instalaciones y estar preparado, y es caro, y tratamos de darlo a un costo accesible y ayudar a la gente, de eso se trata, trabajamos con el DIF”, comentó.

Desde hace 5 años se dedica a dar este tipo de servicio, para ayudar a personas con algún tratamiento. Aseguró que el pago que recibe, más que lo económico, es la satisfacción de ayudar.

Cuando haces algo desinteresado, altruista, el pago viene por inmediato, cuando vez la sonrisa de un niño, cuando vez su evolución, que empieza a caminar, a hablar, que se puede sostener, que es un niño autista que empieza a socializar, ese es el pago”, dijo.

Es una terapia por medio de un equino, un caballo, el caballo por medio del paso, ese paso, ese movimiento tridimensional que tiene el caballo, manda ciertas pulsaciones, debido a la velocidad, y el pacientes la recibe, arriba del caballo. Hacemos ejercicios, esto después de una evaluación, el DIF lo evalúa para que sea apto de recibir una equinoterapia.

"No podemos recibir gente de problemas óseos o musculares, que se pueden dañar más, esto estaba enfocado para niños con síndrome de Down, autistas, hiperactivos, niños con problemas psicomotores, ya depende de la evaluación que les hace el terapeuta en el Dif me lo manda y me dice como se debe trabajar, ciertas partes de su cuerpo, ejercicio, arriba del caballo, aparte de los ejercicio abajo del caballo, porque arriba del caballo le manda esas pulsaciones para liberar endorfinas y serotoninas en su cuerpo que es lo que le ayuda a curar”, explicó Juan Pablo García.

ccampos@am.com.mx