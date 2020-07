Ayuda plasma a salvar 5 vidas en Guanajuato tras contagio de Coronavirus

León, Guanajuato.- Cinco vidas se han salvado en Guanajuato con plasma de personas recuperadas de coronavirus. Dos son médicos, la tercera es una mujer mayor de 70 años, y cuarto y quinto, hombres de 82 y 52 años.

Todos estaban intubados cuando recibieron los anticuerpos.

El tratamiento con plasma “en un momento crucial” salva a los enfermos de Covid, afirmó el doctor José Ángel Córdova, ex titular de la Secretaría de Salud del país.

Sin embargo, las transfusiones están autorizadas solamente al Hospital Nacional de Nutrición, al Seguro Social La Raza y al Tecnológico de Monterrey.

“Es absurdo, es egoísta, no entiendo por qué Cofepris no lo autoriza en todo el país”, pregunta Córdova.

“El Hospital ABC inició los tratamientos en coordinación con la Clínica Rochester, de USA, pero se los prohibió”.

En Guanajuato el doctor Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, elaboró el protocolo y lo presentó a tres comités de Bioética de hospitales del estado para iniciar los ensayos clínicos con el plasma.

Médicos, abogados y académicos aprobaron cada paso para usar el plasma como parte del tratamiento de enfermos muy graves a consecuencia del Covid 19.

En Estados Unidos han salvado la vida de miles de personas gracias a los anticuerpos.

La sangre deben donarla personas totalmente curadas y sin alguna otra enfermedad. Su plasma genera anticuerpos contra el virus y ayuda a combatirlo.

Las cinco vidas salvadas en Guanajuato fueron gracias a que los médicos tratantes de los enfermos argumentaron el artículo 130 de la Ley General de Salud.

El artículo faculta a los médicos para utilizar “nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando exista posibilidad fundada de salvar la vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente”.

Pone Federación trabas

Los esfuerzos encabezados por Gerardo Torres Salgado, director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, han sido frenados por la Cofepris -Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios-.

Cofepris tampoco permite que lo usen otras instituciones del País. Simplemente el titular, José Alonso Novelo Baeza, no responde a nadie.

“Si estamos a ver si nos autorizan, nos van a autorizar cuando ya se acabó la pandemia”, afirmó el doctor Torres.

La legislación autoriza el “tratamiento compasivo” que consiste en utilizar en pacientes en condiciones muy graves, productos en fase de investigación clínica.

En Cofepris, la institución que debe autorizar el plasma como parte del tratamiento para salvar a enfermos graves de Covid, no hay nadie.

El director José Alonso Novelo, de 75 años de edad, médico pediátra de Mérida, respondió al Senado de la República que no dispone de tiempo para explicarles qué hace para apoyar en la pandemia.

A los gobiernos estatales ni siquiera les contesta y sólo existe comunicación a través de una ventanilla similar a un estanquillo de billetes de lotería.

“Es egoísmo”, dijo José Ángel Córdova al preguntarse por qué no aprobar el plasma, “que haya muchos requisitos, que estandaricen el tratamiento, pero ya”.

En Veracruz, hace diez días, familiares de un enfermo lograron un amparo para exigir el tratamiento con plasma. Un juez lo otorgó y el hospital hizo la transfusión.

Banco de plasma

Guanajuato registraba hasta ayer 4 mil 394 personas recuperadas de Coronavirus y 649 defunciones.

Torres Salgado explicó que no todos los recuperados son candidatos a donar plasma. Todo depende de su estado físico. Además algunas personas no desarrollan los niveles suficientes de anticuerpos, otras quedan con secuelas o no tienen una vena adecuada.

El plasma no será la cura para el coronavirus, “se utiliza sólo en pacientes muy seleccionados con criterios de gravedad”.

“No hay disponibilidad para todos, también dependerá de si tenemos disponible el grupo sanguíneo del enfermo. Realmente tenemos pocos plasmas, esta no va a ser la solución porque en ningún país se han curado todos los enfermos graves con plasma”, anotó.

A la fecha, el Centro Transfusional ha captado 21 donadores pero solamente seis enfermos críticos han recibido plasma.

El uso de los anticuerpos en base al Protocolo de Eficacia y Seguridad del Tratamiento con Plasma Convaleciente en Pacientes con Covid-19 en Estado Crítico, cada vez podría ser más común.

“Aunque estaría pendiente la autorización de Cofepris, pero ya tenemos todo: los anticuerpos y las autorizaciones éticas”.

Resultados alentadores

El martes pasado se evaluó el sexto caso para ser tratado con anticuerpos. Se trata de un médico infectado de Covid-19 en León con quien suman tres casos de doctores que se contagiaron en diferentes circunstancias y municipios.

“Desgraciadamente estamos viendo que hay muchos médicos contagiados, algunos graves y otros han fallecido”.

De los médicos contagiados que recibieron el plasma uno de 57 años falleció por complicaciones diferentes a Covid-19. Tenía obesidad, hipertensión, diabetes y sufrió un infarto previo. Murió 15 días después del tratamiento cuando ya estaba fuera de terapia intensiva.

“Hemos visto algunos resultados alentadores, pero faltan muchos más pacientes para poder dar una conclusión”, advirtió Carlos Torres Salgado.

