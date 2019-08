BUSCAN MEJORA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Irapuato, Gto. 23 de agosto del 2019.- En busca de mejorar el sistema de transporte en el municipio, en sesión de Ayuntamiento se aprobó, con 12 votos a favor, el incremento de dos pesos a la tarifa normal.

Con este incremento, la tarifa general será de 10 pesos, mientras que la preferencial se mantiene en 6 pesos.

El presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, señaló que, con este acuerdo se busca no impactar a los sectores más vulnerable, al no incrementar la tarifa preferencial, que se aplica a personas de la tercera edad y estudiantes.

“Planteamos que no se impactara la tarifa preferencial, he sido claro desde hace mucho tiempo en que no estaría de acuerdo en que se modificara la tarifa preferencial, la propuesta que planteamos está analizada adecuadamente, no es la pretensión que los permisionarios hicieron”, comentó