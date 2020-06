Baja 50% asistencia a planificación familiar en el ISSSTE Celaya

Celaya.- Debido a la contingencia sanitaria ha bajado alrededor de un 50% la asistencia de personas que acuden por métodos anticonceptivos, así lo dio a conocer Miriam Frías García, asistente de Dirección de la Clínica ISSSTE Celaya.

Invitó a acudir sin riesgo de contagio y que los métodos son gratuitos para toda la ciudadanía sin necesidad de ser derechohabientes.

Hemos notado una disminución importante en la solicitud de los métodos de planificación familiar durante esta contingencia, en un 50 o hasta 60%, tal vez por falta de información, o que la gente piensa que no los estamos otorgando, por ser un servicio que normalmente se da en la consulta externa, servicio que está limitado por la contingencia, pero si hay en la clínica y en el instituto un programa y proyecto para que la gente tenga acceso” señaló.

Cabe señalar que el instituto otorga los métodos anticonceptivos a toda la población, eso quiere decir que cualquier persona puede ir por cualquier método de planificación familiar por lo que es importante acudir por ellos.

Nos preocupa que haya disminución del requerimiento de métodos de planificación, tal vez pudieran aumentar los embarazos no planeados, aunque todavía no hay una estadística, no se ha visto reflejado pero se va a ver en meses posteriores, y si puede ser una posibilidad grande”, declaró.