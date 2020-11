Baja vacunación con AMLO; se dispara desabasto

León, Guanajuato.- Marisol tuvo a su bebé el miércoles pasado en el Hospital General de León y al recibirlo en sus brazos, le dijeron los médicos que no contaban con la vacuna BCG contra la tuberculosis.

La de recién nacido, la que tenemos todos, no se la dieron, le pusieron la de hepatitis, pero esa no, ni la cartilla me dieron. Nada más me dijeron que puede que llegue hasta enero o en diciembre, si no, que tenía hasta los cuatro años para ponérsela”, platicó Marisol, quien acudió a un centro de salud en busca de la vacuna de la influenza para su recién nacido.

Guanajuato reporta que desde enero de 2019 se quedó sin dosis de vacuna para la tuberculosis (BCG) y de la triple viral contra difteria, tos ferina y tétanos (DPT).

Este año acabó su dotación para hepatitis b, tétanos (Td) y sarampión–rubeola (SR).

En el caso de rotavirus y neumococo las dosis en almacén apenas alcanzaban para dos meses.

Por lo menos otra docena de entidades ha reportado ese desabasto y la problemática ya llegó al Congreso federal, lo que llevó a la aprobación el 5 de agosto de un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud nacional y a las estatales para abastecer y garantizar la aplicación de todas las vacunas del cuadro básico a los niños.

El desabasto se atribuyó por los legisladores a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar el esquema de compras y distribución de medicamentos y vacunas, así como sancionar a laboratorios que ligó con la corrupción, pero sin garantizar el reemplazo a tiempo de las dosis, lo que se agravó con la pandemia de Covid-19.

Pero México arrastra el desabasto desde el año pasado.

Estadísticas de la Organización Panamericana de Salud, OPS, demuestran que el país sufrió una caída importante en la tasa de inmunización desde el primer año de gestión de López Obrador.

En 2018, la tasa de cumplimiento de las autoridades mexicanas respecto a siete vacunas contempladas en el estudio de la OPS alcanzó el 92.3%, mientras que en 2019 cayó a 78.7%.

Se dispara desabasto

En los dos primeros años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador el desabasto de vacunas ha aumentado y en consecuencia la tasa de inmunización sobre todo para los niños en México ha caído.

Así lo demuestran estadísticas internacionales y nacionales que reflejan el cumplimiento en la aplicación de vacunas en niños menores de dos años, quienes son considerados como población prioritaria para evitar contagios de enfermedades prevenibles que les causen daños severos a su salud, e incluso la muerte.

De acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación, los niños menores de un año deben estar protegidos contra tuberculosis, hepatitis b, sarampión, rubeola, paperas, difteria, tos ferina, tétanos, rotavirus y neumococo para completar su cuadro básico y sus refuerzos, que también se aplican a menores de dos años.

El pasado 30 de septiembre, al comparecer ante senadores, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció el desabasto de vacunas, aunque aseguró que en diciembre ya estarían disponibles algunas como la DPT que inmuniza contra difteria, tos ferina y tétanos.

“Vacunas retrasadas, en efecto, hay muchas situaciones que están pausadas por una serie de factores internos a un proceso de cambio de transformación, que es el que lleva a cabo este gobierno, pero también, y sin echar la culpa a ello, por esta epidemia que nos agarró de sorpresa, que nos mantiene todavía en incertidumbre, puesto que no acaba”, justificó.

El gobierno de López Obrador decidió cambiar el esquema de compras y distribución de medicamentos y vacunas, así como sancionar a laboratorios que liga con la corrupción, pero sin garantizar el reemplazo de las dosis, lo que se agravó por la falta de producción internacional a raíz de la pandemia de Covid-19.

En su más reciente documento estadístico “Cobertura de inmunización reportada en las Américas”, en el que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, hizo un comparativo de la aplicación de siete vacunas a menores de edad, se refleja la caída en las tasas de inmunización de México de 2018 a 2019.

De acuerdo con la OPS, en México durante 2018 la tasa de inmunización alcanzó el 92.3 %, mientras que en 2019, el primer año del gobierno de López Obrador cayó a 78.7 por ciento.

Tan sólo en la aplicación de la vacuna contra la tuberculosis (BCG) la baja entre un año y otro es de 20 puntos al pasar de 96 a 76%, lo que colocó a México en el lugar 29 de 30 países comparados por la OPS, sólo por arriba de Haití.

Otro ejemplo que ilustra el derrumbe en las tasas de inmunización es el de la vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola, MMR.

En la aplicación de su primera dosis hubo un declive de 26 puntos, al pasar de 97 a 71% de cumplimiento y de nuevo sólo Haití quedó debajo de México.

Y en cuanto al refuerzo, México también sufrió una reducción de 26 puntos y se ubicó en el lugar 31 de 40 países, sólo superando a naciones como Surinam, Bolivia y Venezuela.

En el caso de la protección contra la poliomelitis (POLIO3), el País quedó en el lugar 30 de 39 sólo por arriba de nuevo de Venezuela, Bolivia, así como de El Salvador y Guatemala.

Por su parte la Organización Mundial de la Salud, en un informe sobre “Cobertura vacunal en 2019” destacó que 14 millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DTP (tétanos, difteria y tos ferina) y 5.7 millones sólo estaban parcialmente vacunados, lo que refleja la falta de acceso a servicios de salud.

“De esos 19.7 millones de niños más del 60% viven en 10 países, a saber: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo”, señaló la OMS en su informe publicado en julio pasado.

Sólo 1 de cada 10

La cartilla electrónica de vacunación, un método desarrollado por la Fundación Carlos Slim para llevar un registro más exacto de la cobertura funcionó en 2019 en 18 estados, pero este año sólo opera en cuatro. Guanajuato participó en los dos periodos.

Esos datos son recopilados por el Observatorio Mexicano de Vacunación quien concluyó que en 2019 sólo el 30.4% de los niños menores de un año y el 22% de los niños menores de dos años tenían completos sus esquemas de vacunación.

En el caso de Guanajuato, los porcentajes de cobertura total fueron de 26.8 y 29.7 para cada uno de los grupos de edad.

A nivel nacional en ese año se registraron 4.5 millones de vacunas aplicadas y 1.8 millones no aplicadas. 66 de cada 100 vacunas no se realizaron por desabasto.

Para este 2020, sólo cuatro entidades siguieron operando la cartilla electrónica: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Campeche. Tomando en cuenta a estos estados, con información actualizada al 30 de septiembre, sólo uno de cada 10 menores de un año y dos de cada 10 niños de uno a dos años de edad tenían completo su esquema de vacunación.

Aquí la causa del incumplimiento por desabasto creció a 85.7%.

Este año Guanajuato está por debajo del promedio, pues reporta que sólo el 1.6% de los infantes de menos de un año tenían completo su esquema de vacunación y únicamente 16.2 de sus niños de un año lo completaban.

Apenas el 17 de agosto pasado la Secretaría de Salud publicó en el diario oficial su programa sectorial.

En el indicador de “Cobertura de vacunación en niñas y niños de 1 año de edad con esquema completo” estableció que esta cobertura fue de 88.9% en 2018, pero no dio cifras de 2019.

Sin embargo, como consideró estratégica la aplicación de vacunas a esa edad, debido a que es el “periodo crítico donde mayor valor agregado en salud se obtiene”, su meta para 2020 y hasta 2024 es llegar al 90% de cobertura, es decir apenas 1.1% más que en 2018.

Buscan sin éxito

“Yo estuve preguntando en mi Centro de Salud 8 de Marzo desde que recién cumplió los 4 años y nunca la tienen, hasta que investigué con una vecina que trabaja en un centro de salud y me dijo que aquí en Trojes y Santa Clara es donde la podía encontrar, a ver si todavía se las quieren poner”, señaló Claudia Gómez, madre de una niña de 5 años que debe recibir la dosis DPT (difteria, tos ferina y tétanos) que hay que aplicar a los 4 años), y de un menor de 6 años que necesita el biológico SRP(vacuna triple contra sarampión, rubeola y paperas). Después de más de 20 minutos de espera, sólo les aplicaron la vacuna contra la influenza, ya que el Centro de Salud Las Trojes no cuenta aún con las dosis de DPT y SRP.

Optaron por pagar

Marisela, cuya hija tiene 13 días de haber nacido, decidió mejor pagar mil 600 pesos en un servicio privado de salud por dos vacunas para su bebé, la de Hepatitis B y la BCG (contra la tuberculosis).

“Se las pusimos en particular porque nos habían dicho que no había en el sector salud, pero no vinimos a preguntar. Como se alivió en particular, ahí mismo nos dijeron que no había por eso decidimos pagar”, platicó la señora, quien fue entrevistada en las afueras de un centro de salud.

Es criminal.- Vázquez Mota

La senadora Josefina Vázquez Mota consideró “criminal” el desabasto de vacunas y medicamentos como los que se usan para atender el cáncer de niños.

En entrevista, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia acusó que el descuido y la irresponsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han provocado esta escasez que pone en riesgo la vida de los infantes.

“El desabasto de vacunas y medicamentos para tratar el cáncer ha provocado consecuencias irreversibles. Criticamos el hecho de llegar y en lugar de usar un bisturí usar un hacha para acabar con un sistema de salud que, si bien era perfectible, garantizaba el abasto y daba certeza a cientos de pacientes en el país, pero que simple y sencillamente fue destruido.

“Ahora hay una concentración de compras de medicamentos sin escuchar la lógica: que debe haber una logística de distribución. Con gran desconocimiento e irresponsabilidad han cometido una serie de decisiones muy mal tomadas que están causando daños irreversibles, que se traducen en pérdida de vidas humanas y en riesgos que no habíamos vivido en muchas décadas en nuestro país”, arremetió.

Señaló que si el gobierno tenía detectados actos de corrupción debió denunciarlos y combatirlos, pero no eliminar el suministro de vacunas y medicinas sin tener antes una solución de cómo resolver el desabasto con oportunidad y cobertura.

La panista retomó los datos del Observatorio Mexicano de Vacunación que registró, con base en datos de cuatro estados, que en este 2020 sólo uno de cada 10 niños menores de un año de edad tenía el cuadro completo de vacunación.

“Es una tragedia saber esto, o sea que hay 9 de cada 10 niños que son vulnerables a una gran cantidad de enfermedades que podrían afectar el resto de sus vidas y que eran prevenibles”, criticó.

El desabasto de vacunas está poniendo en elevadísimo riesgo y vulnerabilidad a millones de niños y niñas en el país. No tener abasto de medicamentos y vacunas resulta criminal”.

El 29 de septiembre, el Senado aprobó reformas para hacer obligatoria la vacunación de menores, aún si padres o tutores se niegan a ello.

Aunque con estas modificaciones se pretende enfrentar a los grupos antivacunas, Vázquez Mota también destacó que será un referente para que el Gobierno garantice el abasto de biológicos para la inmunización de los niños.

Por eso es importante la aprobación de estas reformas, porque va a hacer obligatorio el abasto. Ya no será una opción, sino una obligación para el Estado mexicano y particularmente para el gobierno federal. Exigiremos que se cumpla con esto”, puntualizó.

