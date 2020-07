Bajan exportaciones de agricultores del Distrito de Riego 011 hasta un 40%

Irapuato.- Los agricultores del Distrito de Riego 011 no han tenido problemas para exportar agroalimentarios, sin embargo, debido a la mala economía la compra de sus productos en Estados Unidos y otros países ha bajado en 40% aproximadamente, señaló el Presidente, Agustín Robles Montenegro.

Comentó que actualmente se exportan producciones de brócoli, coliflor, frambuesa, arándanos y espárragos, estos últimos que se cosechan de mayo a septiembre.

Dijo que antes de las afectaciones económicas por la pandemia del Covif-19, pasaban por la frontera alrededor de 40 camiones diarios de espárragos guanajuatenses, y actualmente, son entre 20 y 22 camiones diarios.

Hemos tenido una baja producción, pero no se debe a que el mercado de Estados Unidos no está consumiendo lo de antes, porque si está pegándole la situación económica, mucha gente perdió su empleo, no compra igual espárragos (...) el mercado no es muy bueno económicamente, no está para el perro, estamos saliendo a mano”, dijo.