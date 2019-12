Bajan las ventas en Zona Piel en esta temporada

León.- En lugar de subir, esta temporada navideña han bajado hasta un 50% las ventas en la Zona Piel, así lo reportan los propios comerciantes.

El principal factor que les está afectando es la proliferación de comerciantes ambulantes, que tienen invadidas las calles, ofertando productos en su mayoría chinos, confirmado en un recorrido hecho por AM.

Mientras a éstos se les puede observar con una gran cantidad de clientes, de los locales que ofrecen productos de piel y de calidad, muchos lucen solos.

Y aunque se puede ver la presencia de agentes de Policía, Tránsito Municipal y hasta cadetes de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública, no se observan inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo, para poner orden.

Otro factor que afecta, señalado por varios entrevistados es la difusión de que Guanajuato y León se han vuelto puntos rojos en el tema de inseguridad.

Aseguraron que en años anteriores se podía ver más afluencia de personas de otros estados.

Aunado a todo lo anterior, los comerciantes acusaron que las autoridades Municipales, no han hecho el esfuerzo suficiente para promocionar la zona.

También hay gente que viene, pero no compra. Pero lo que nos afecta más es el ambulantaje, ellos no pagan nada y nosotros todos los servicios, y eso es todo el año, no nada más esta temporada”, añadió Rogelio Carrillo.