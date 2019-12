Bajan ventas por obra lenta en la Juárez

León.- Comerciantes de la zona Centro están hartos de las obras de remodelación en la calle Juárez, que llevan cuatro meses y aún no concluyen. Señalaron que han bajado sus ventas en plena temporada navideña.

Las obras arrancaron el 18 de agosto. Dicen que terminarán para el 31 de diciembre pero ya lo dudamos… ha faltado coordinación en Obra Pública para sacar esta obra en el menor tiempo posible, no trabajan de noche y descansan fines de semana”, dijo Javier Pérez, propietario de un estacionamiento en la calle Reforma.

Los más afectados son los comerciantes que tienen sus negocios en la calle Juárez, entre Belisario Domínguez y Reforma.

Ahí se localiza el Hotel Señorial, cuya ocupación bajó notablemente desde que arrancaron las obras.

La calle Juárez, entre Reforma y Constitución, es usada como estacionamiento de patrullas de la Policía Federal.

Los comerciantes y vecinos han solicitado la intervención de las autoridades para que las retiren y las estacionen en estacionamientos propios, pero no han tenido éxito.

Hemos solicitado a Tránsito Municipal que intervenga, no se permite el estacionamiento a clientes, pero sí es estacionamiento de patrullas federales”, dijo Rosendo Soto.

El estacionamiento del edificio de Gobierno que está en la segunda cuadra de la calle Juárez, ha estado cerrado desde hace cuatro meses.

La realidad es que las autoridades no se han puesto las pilas, no trabajan fines de semana, ni de noche. Dicen que estará terminada para finales de diciembre, pero ya no lo creemos”, señaló Samuel Soto, otro comerciante.