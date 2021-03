Celaya: Vecinos escuchan 3 disparos, al salir encuentran una mujer muerta

Celaya, Guanajuato.- De manera repentina le llegó la muerte a una mujer cuando iba caminando por la colonia Los Pinos y fue atacada a balazos, en Celaya.

La víctima, de entre 25 a 35 años, presentó al menos un balazo en la cabeza.

Fue los primeros minutos de este sábado cuando al 911, se informó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego.

Al andador Piñón, en la colonia Los Pinos, se trasladaron los policías y paramédicos en urgencias médica, quienes al llegar observaron a la mujer ensangrentada de la cabeza.

Al momento de valorarla, corroboraron que la víctima ya había fallecido, por lo que la zona fue acordonada con cinta preventiva.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se estableció que la fallecida iba caminando sobre el andador, cuando fue atacada por al menos un hombre que le realizó tres disparos y huyó.

La víctima vestía con pantalón de mezclilla azul, playera con franjas blancas y azul y que portaba una mochila negra en la espalda.

Ya me iba a dormir cuando escuché como tres balazos, me levanté rápido pero no sabía lo que había pasado, hasta después de unos minutos que comenzaron a llegar las patrullas y supimos que fue aquí a la vuelta de mi casa", comento un vecino.