Disfrutan irapuatenses de la Banda Municipal de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Para la señora María Carmen Ríos Hernández y José Luis González Aguirre, la música y el baile es un pasatiempo que los pone a gozar desde hace más de 12 años, por lo que disfrutan de los audios de la banda Municipal.

La pareja comentó que con el regreso de las audiciones de la Banda Municipal en la Plaza Principal, y tras un año que las actividades se suspendieran por la pandemia, están muy felices, pues el baile es su pasión, y hasta han ganado concursos en todo el estado.

En lo personal me gustan las cumbias, el danzón, el mambo, el chachachá, el rock and roll, todo lo que sea de baile a mí me gusta bailarlo”, expresó Don José Luis.