León, Guanajuato.- La razón por la cual Bárbara Botello está libre a pesar de que se han presentado 47 denuncias en su contra, es porque no son graves los delitos que se les imputan y por lo tanto no aplica prisión preventiva.

Uno de los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal es que vayan a la cárcel sólo quienes cometieron delitos graves y que la prisión preventiva sea el último recurso como sanción en un juicio.

“En todos los procesos penales que no sean delitos de alto impacto, en el nuevo Sistema de Justicia Penal Oral, hasta que no haya concluido la sentencia y no tenga un recurso de revocación, puede estar en libertad."

Así está la ley, es para todos, no sólo es para ella. No merece pena privativa de la libertad hasta ahorita”, explicó Marcelino Trejo, presidente del Colegio Estatal de Notarios en entrevista con AM.

Las acusasiones son por fraude genérico, fraude por simulación y peculado.

El abogado señaló que incluso cuando haya sentencia, la expresidenta Bárbara Botello no tendrá que ir a la cárcel necesariamente.

Vinculada a proceso Bárbara Botello

El 16 de marzo Bárbara Botello fue vinculada a proceso penal por fraude equiparado.

Éste es el segundo proceso contra la exalcaldesa de León.

Bábara Botello fue detenida el 30 de mayo de 2019, acusada de peculado.

Bárbara Botello lleva juicio en libertad porque delitos no son graves. Foto: Staff AM.

La expresidenta de León sólo pasó una noche en la cárcel. El 31 de mayo recuperó su libertad a pesar de que la juez tercero de lo penal, Cristina Rábago Morales, le dictó auto de formal prisión.

El Juzgado Tercero Penal confirmó en noviembre de 2020 el auto de formal prisión en su contra por el delito de peculado. Bárbara Botello podía seguir su proceso en libertad.

Acusaciones contra la exalcaldesa Bárbara Botello

Durante la audiencia a Bárbara Botello se le formuló la imputación por presuntos contratos ‘fantasma’ que realizó durante su administración.

La denuncia en contra de la exalcaldesa, fue formulada por la Contraloría en diciembre del 2019 por el delito de fraude equiparado.

La carpeta de investigación de la Fiscalía número 67911/2017 derivó de la Auditoría Superior del Estado, tras las investigaciones practicadas en la gestión de Botello Santibáñez.

La causa penal es la 1P2920-2021 en donde está imputada Bárbara Botello y Silvia Irene Ortega quien se ostentaba como representante legal de la empresa Asesores y Gestiones del Pacífico.

Con esta empresa se gestionó un servicio profesional por $580 mil, según se registró en el contrato con número SE 036130.

Tras las investigaciones se aseguró que, al buscar el domicilio de la empresa, no se ubicó y no se encontró evidencia del servicio para lo que se contrató.

Bárbara Botello culpa al extesorero Roberto Pesquera

