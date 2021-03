Bárbara Botello culpa a extesorero de León por incumplimiento en contrato

León, Guanajuato.- Bárbara Botello Santibañez señaló al extesorero de su administración municipal, Roberto Pesquera Vargas, de ser el responsable de no supervisar el incumplimiento de contrato por el cual la Fiscalía del Estado presentó contra ella una nueva denuncia penal por el presunto delito de fraude.

El jueves se llevó a cabo la audiencia judicial inicial por la carpeta de investigación de la Fiscalía 67911/2017, iniciada derivado de la auditoría que practicó la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a la gestión de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibañez.

Roberto Pesquera Vargas fue tesorero de León en la administración de la exalcaldesa Bárbara Botello. Foto: archivo.

La querella por parte de la contraloría se formuló en diciembre del 2019 por el presunto delito de fraude específico simulado.

En la causa penal 1P2920-202 están como imputadas Bárbara Botello y Silvia Irene Ortega como representante legal de la empresa Asesores y Gestiones del Pacífico.

No es delito, es falta administrativa: Bárbara Botello

Sin embargo, en una conferencia de prensa el viernes por la noche, la exalcaldesa Bárbara Botello afirmó que ella no es responsable por estos hechos, sino el entonces tesorero municipal, Roberto Pesquera.

Explicó que el hecho señalado es que a la Empresa Asesores del Pacífico se le contrató para supervisar las obras de 2009-2012. Lo contrató la Tesorería Municipal.

Pero ella sostuvo que este hecho no es un delito, sino un incumplimiento administrativo, pero la Fiscalía del Estado le quiere dar un cariz penal. Afirmó que es un tema que era responsabilidad de la Tesorería Municipal.

“Dicen que yo contraté a una empresa que no hizo su trabajo y se le pagó. Pero la presidenta no contrata, ellos dicen que yo contraté y que yo firmé, que yo tengo la obligación de vigilar y supervisar todos los contratos.

Dicen que no había empresa en la dirección señalada. A la presidenta no le corresponde eso. La presidenta no está contratando, está contratando Tesorería”, sostuvo.

Bárbara Botello insistió en que el presidente municipal “jamás” va a revisar si la empresa está en padrón de proveedores, si tiene la solvencia económica, pues esa no es función del presidente.

“Ellos fincan su acusación en que yo no supervisé que se hiciera el trabajo al 100%. ¿Y por qué es responsabilidad de la presidenta si la presidenta no contrata?, sino hay una responsabilidad de cada una de las áreas. Tesorería son los que autorizan, son los que recibieron el pago”, destacó Bárbara Botello, ex alcaldesa de León.

Aquí lo raro es que al tesorero lo dejan libre. La persecución política de la que he sido objeto. Lo triste es que las instituciones se presten para una persecución política de los adversarios políticos”.

