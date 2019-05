Bárbara Botello está en su derecho de defenderse y la Fiscalía de acusar

León.- El exsecretario de Gobierno del Estado en la administración de Miguel Márquez Márquez, Gustavo Rodríguez Junquera, señaló que la exalcaldesa Bárbara Botello estaba en todo su derecho de defenderse de las acusaciones que se le hacen y por lo que fue detenida este jueves.

No puedo opinar sobre una carpeta de investigación que no conozco, no sé cómo se haya acabado de integrar y perfeccionar. Ella está en todo su derecho de defenderse, la Fiscalía de acusar, y el juez hará la determinación conforme a derecho y pronto tendremos una resolución de este caso”, añadió.