Batallan por falta de rampas en acceso de la T-21

León.- Por la falta de rampas de acceso, personas de la tercera edad, en silla de ruedas o con muletas batallan para entrar a la clínica T-21 del IMSS ubicada en la calle Coral, en la colonia San Miguel.

Derechohabientes platicaron que sólo hay una rampa con barandal en la entrada principal del hospital.

Mucha gente batalla porque sólo tienen esta rampa, no sé por qué no pusieron más; la otra está en la esquina, pero si la gente viene acompañada no tiene problemas, pero si viene sola, es complicado pasar porque están los puestos ambulantes”, dijo Sara familiar de paciente