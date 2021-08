Salamanca, Guanajuato - Ante la vinculación a proceso en contra de la alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz por los delitos de despido injustificado y abuso de poder la funcionaria comentó que se trata de un tema insólito al hacer un tema laboral en un asunto penal.

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz está vinculada a proceso, por presunto abuso de poder al realizar despidos injustificados, tal como el caso de Enrique Cordero Saucedo, quien laboraba como contralor municipal, desde noviembre del 2018.

Además de la alcaldesa también despidió a la encargada del departamento de Recursos Humanos Teresa de Jesús Segovia Salmerón, y por esos motivos está vinculada a proceso

Beatriz Hernández Cruz alcaldesa de Salamanca dice que es un hecho insóito

Hoy, al término de la Sesión extraordinaria del Ayuntamiento comentó sobre el tema.

Esto es algo insólito, yo nunca había visto que un tema laboral se convirtiera en un tema penal porque las personas están finiquitadas, a unas de ellas se les terminó el contrato y no se les recontrató; Yo mas bien me gustaría que la persona respondiera y me refiero al señor Cordero respondiera a las denuncias que se hicieron a la Fiscalía, tiene tres denuncias y una demanda en lo contencioso administrativo, las denuncias son por abuso de autoridad, de haber cerrado sus oficinas por quince días y dejar al personal afuera, debajo de un árbol, esto por no regresar dos laptos nuevas que estaban bajo su custodia y un escáner nuevo presuntamente al no regresar algo que no es de tu propiedad es un delito, tampoco regresó un celular y llaves de los vehículos que tenían asignados”.

Hernández Cruz detalló que estas denuncias presentadas ante el contralor lo ve preocupante, porque dichas denuncias fueron presentadas desde febrero del año pasado y no ha visto respuesta por parte de la Fiscalía, pese a que es considerado un daño patrimonial que afecta a al administración.

También me gustaría que dijera, sobre que al inicio de la administración se hizo la entrega recepción, en donde hicimos una lista de observaciones y de acciones que se debería de someter a investigación, donde se tenían que haber presentado denuncias penales, civiles y administrativas y que era una obligación de la contraloría lo cual no hizo ninguna denuncia y las que accionó las perdió por falta de presentación de recursos, pericia jurídica, por eso mismo las personas que no continúan trabajando fue por la responsabilidad de la falta de pericia jurídica y nosotros no estamos para las curvas de aprendizaje en materia de transparencia y del cuidado de la acción de la justicia en materia de la contraloría y él no ha respondido, mi insistencia era que presentara todas las denuncias, yo tuve que acudir a la dirección jurídica de la secretaría del ayuntamiento para que ellos presentaran las denuncias que él nunca hizo y que era su obligación como lo marca la ley”, detalló.

Hay once razones por las que se despidió a Enrique Cordero

Ante la destitución del Contralor Enrique Cordero Saucedo, comentó que se presentaron once razones por las cuales se llevó a cabo su destitución, entre las cuales se encuentra la falsificación de informes.

Él no es ofendido en lo que hoy declara en materia de abuso de autoridad, él no es ofendido, los ofendidos somos la administración, los ciudadanos porque una persona que estuvo cobrando sin trabajar es un acto lamentable y esperaremos que el proceso camine conforme a la ley”.

Hernández Cruz comentó que ya fue notificada ante esta vinculación a proceso y detalló que dicho proceso será llevado de una manera normal.

Alcaldesa de Salamanca no interpondrá amparo

Estoy en que no tendremos ninguna consecuencia porque es un tema que ya está resuelto, que las personas ya recibieron sus finiquitos, que las personas que no se les renovó sus contratos, pues simplemente no se les renovó, y esto son cuestiones laborales. No interpondré un amparo, ya que esto es un proceso normal que sigue su trámite natural, yo soy abogada y entiendo perfectamente las razones, pero lo que no entiendo son las razones de la Fiscalía porque pusimos más de 30 denuncias hace más de dos años por acciones y actos que encontramos por desviación de recursos, y hasta hoy no hemos recibido respuesta de ninguna de las denuncias que presentamos”.

Beatríz Hernández comentó que desde el 11 de febrero del año 2020, tras presentarse la primer denuncia en contra del ex contralor Enrique Cordero Saucedo, el día de hoy no se han presentado respuesta de las acciones presentadas en su contra, así como también una demanda administrativa por las acciones antes mencionadas las cuales Hernández Cruz las calificó de graves.

Yo estoy a la espera de que no haya impunidad y que de verdad tanto la fiscalía y los tribunales administrativos apliquen la ley como deben de ser y que han dejando pasar tantísimo tiempo en esta situación” Hernández Cruz, detalló que no cree que estas acciones tengan un tinte político.

“Yo quiero confiar que las autoridades van actuar conforme a derecho” expresó.

La edil municipal comentó que el Contralor municipal no es empleado, ya que él fue designado por el Ayuntamiento, y él tiene un nombramiento que se termina el 9 de octubre.

Esto le debe de quedar muy claro y los que trabajan en la contraloría son empleados que dependen y están regulados por la dirección general de Recursos Humanos”.

Ante ello, la alcaldesa pide al ex contralor Enrique Cordero Saucedo, que responda sobre las acusaciones que él tiene, y “no transgiversar su declaración por cosas que no son ciertas”.

