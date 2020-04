Beneficia a pocos reos la preliberación en Ceresos de Guanajuato

Guanajuato.- Los internos de Ceresos de Guanajuato que puedan ser beneficiados con acelerar la preliberación como medida emergente frente al Covid-19, no serán más de 40.

Así lo estimó el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, Héctor Tinajero Muñoz, luego de una reunión este martes con los nueve jueces de ejecución que están en cada uno de los penales de la Secretaría de Seguridad del Estado y que son los responsables de autorizar el beneficio de preliberación basado en la ley.

No va a ser una cantidad significativa, otros estados traen cantidades muy altas porque no habían activado beneficios y nosotros los tenemos activados todo el tiempo, al que le toque el beneficio por ley se le concede. No llegarían a 40”, indicó.