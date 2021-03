Benefician a 30 mil celayenses con obras de abastecimiento de agua

Celaya.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Gobierno Municipal, a través de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA), puso en marcha tres nuevas obras de abastecimiento que benefician de manera directa a 30 mil celayenses.

Entraron en operación estas tres obras que, en números generales, representaron una inversión superior a los 56 millones de pesos, en todas sus etapas que iniciaron desde el 2016.

El director de la JUMAPA, Mauricio Michaca, detalló que en la primera obra del pozo en la calle Fundación, se invirtieron más de 21 millones de pesos para la perforación, tanque elevado y equipamiento.

En el pozo del fraccionamiento Senda Real se hizo una inversión superior a los nueve millones de pesos

, mientras quepara el tanque y equipamiento.

A esta inversión se le añaden poco más de 16 millones de pesos que se han destinado para la sustitución de redes de agua.

Elvira Paniagua destacó la vital necesidad del recurso, sobre todo en momentos como el que vivimos

En un momento tan crucial en la salud pública, qué haríamos si no tuviéramos agua potable, cómo viviríamos. El agua es sinónimo de vida y por eso celebro que hoy estemos conmemorando el Día Mundial del Agua, en este momento que lo valoramos mucho. La invitación es a un cuidado excesivo del consumo del agua; hay que tenerle mucho respeto porque sin ella no habría vida, no habría salud”, afirmó.