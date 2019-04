Benito Guerra enseña a policías a manejar patrullas deportivas

Silao.- El piloto mexicano Benito Guerra ya comenzó la capacitación de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en la conducción de las patrullas de súper lujo.

Benito compartió fotos y videos en su cuenta de Instagram.

En el video se ve cómo el piloto da la clase llevando a un elemento de las FSPE de copiloto.

La capacitación fue en la zona sur del Parque Bicentenario.

Hoy es un día donde me siento bien de poder aportar algo a la sociedad mediante capacitaciones de conducción a elementos de seguridad del estado de Guanajuato, este estado que me ha dado tanto y me alegro de poder retornar con mi experiencia algo que servirá para tener un Guanajuato y un México más seguro, publicó Benito.