Bloquean cuentas a Villagrán; acusa Alcalde persecución contra su gobierno

Villagrán.- El presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza, afirmó que hay 63 cuentas bloqueadas equivalentes a 14 millones de pesos de fondos federales y municipales, lo cual consideró que es una persecución en contra de su gobierno y su municipio.

El Alcalde, quien reconoció ser tío directo de uno de los presuntos involucrados con el cártel de Santa Rosa de Lima, (Noel Lara), dijo además que ya fue llamado a declarar como testigo por la investigación que lleva la Fiscalía.

Juan Lara se vio involucrado en meses pasados en una conversación entre el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, y Noel Lara, “El Puma”, presunto integrante del cártel que opera en esa zona.

Dijo que los 14 millones son de varias áreas, pero principalmente afectan el avance de la obra pública, además de que tienen dificultades para operar, e incluso para pagar la nómina municipal.

La obra del Parral, por ejemplo, tenemos en la cabecera municipal, donde hemos estado haciendo esfuerzos de la cuenta corriente para que no paren, pero no están al 100, tuvimos problemas con la nómina, y repito primero se tenía que haber investigado y luego proceder a hacer barbaridades”, dijo entrevistado durante un evento encabezado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo .

El Alcalde que llegó al poder a través del Partido Nueva Alianza, explicó que hay una persecución en contra de su municipio, ni siquiera en contra de su persona o su familia.

Lara Mendoza negó que por ahora deban a los empleados municipales, ya que con el recurso de participaciones estatales cubrieron los sueldos.

Juan Lara Mendoza, con su acostumbrado sombrero y sus lentes oscuros, reconoció que ya fue a declarar como testigo en la investigación que se lleva por parte de la Fiscalía.

A mí no me van a encontrar nada, yo soy hombre de trabajo, aquí a unos metros tengo mi parcela donde me he mantenido yo y mi familia, entonces es presunción, y lo dijo la fiscal en la Ciudad de México, no pueden perjudicar a todos los Laras del país de Guanajuato, con cosas que no van. Son excesos del gobierno (¿de cuál, estatal o federal?) de los dos, porque se desprende la investigación del Gobierno del Estado”, dijo.